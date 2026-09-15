Cram down en Algodonera Avellaneda: se abre la última instancia legal para evitar la quiebra de la firma

Resumen Ejecutivo El juez Fabián Lorenzini abrió el procedimiento de cram down para Algodonera Avellaneda S.A. tras el fracaso del acuerdo preventivo concursal.

abrió el procedimiento de para tras el fracaso del acuerdo preventivo concursal. El veto del Banco Nación , titular del 80% del pasivo quirografario , impidió homologar la propuesta formulada por integrantes de la familia Vicentin .

, titular del , impidió homologar la propuesta formulada por integrantes de la familia . El registro para presentar planes de salvataje funcionará del 29 de septiembre al 5 de octubre de 2026 ; de no haber ofertas, se declarará la quiebra .

; de no haber ofertas, se declarará la . La planta opera al 60% de su capacidad mediante contratos de fazón, sosteniendo 360 empleos y acumulando deudas posconcursales por 6.818,7 millones de pesos.

La compleja trama patrimonial y financiera que envuelve al entramado agroindustrial del norte santafesino acaba de alcanzar un punto de inflexión determinante. El juez de Primera Instancia Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, resolvió formalmente la apertura del procedimiento de cram down o salvataje para la firma Algodonera Avellaneda S.A.

Esta resolución judicial surge tras constatarse que la compañía no alcanzó las mayorías de ley exigidas para validar la propuesta de acuerdo preventivo presentada por integrantes de la familia Vicentin. La falta de consenso con la nómina de acreedores dejó a la tradicional empresa textil al borde del colapso institucional.

El factor decisivo en el fracaso de la propuesta oficial fue la férrea postura del Banco de la Nación Argentina (BNA). La entidad bancaria estatal concentra más del 80% del pasivo quirografario computable, registrando créditos verificados por 1.585,7 millones de pesos y 260,7 millones de dólares.

Al oponer su voto negativo, la bancada oficial bloqueó automáticamente cualquier posibilidad de homologación del acuerdo original. Esta pesada mochila financiera transforma el mapa de acreedores en un territorio infranqueable sin el aval explícito de la banca pública, que busca resguardar las arcas del Estado frente al pasivo del grupo económico.

Frente a esta coyuntura, el mecanismo de cram down representa la última instancia legal para evitar la liquidación definitiva. Bajo este esquema legal, cualquier acreedor interesado o incluso los propios empleados agrupados en una cooperativa de trabajo pueden inscribirse para presentar planes de reestructuración y salvataje integral.

El cronograma fijado por el juzgado de Reconquista establece que el plazo de inscripción se extenderá indefectiblemente desde el martes 29 de septiembre hasta el lunes 5 de octubre de 2026. La ventana de oportunidad es extremadamente acotada para la envergadura de las operaciones y compromisos financieros implicados.

Las exigencias para obtener la homologación final no son menores en términos cuantitativos. Cualquier propuesta competidora deberá reunir las conformidades de la mayoría absoluta de acreedores que representen, al mismo tiempo, las dos terceras partes del capital computable, una meta sumamente compleja dado el volumen crediticio en juego.

En caso de que no se registren oferentes en el periodo estipulado o que ninguna de las propuestas presentadas alcance las mayorías legales requeridas, la normativa concursal no deja margen para segundas oportunidades. El juez competente deberá declarar la quiebra de la empresa y disponer la liquidación de sus activos.

El escenario operativo de la planta industrial refleja la gravedad del ahogo financiero. Actualmente, la fábrica trabaja a un exiguo 60% de su capacidad instalada, resentida principalmente por fallas severas y falta de inversión en la maquinaria de hilandería, insumo clave del proceso agroindustrial.

Para sostener un nivel mínimo de actividad, la compañía funciona bajo la modalidad de contratos de fazón. Esta alternativa permite procesar materia prima de terceros, generando ingresos acotados que se destinan en su totalidad a cubrir la nómina salarial de los aproximadamente 360 empleados que aún conserva la nómina fabril.

A este complejo cuadro productivo se le suma un acumulado de pasivos corrientes que complica cualquier horizonte de continuidad. Los síndicos concursales calcularon la deuda posconcursal en la alarmante cifra de 6.818,7 millones de pesos, un drenaje operativo que ahuyenta a posibles inversores privados del sector agroindustrial.

Como señalan fuentes cercanas al expediente judicial en Reconquista: "El nivel de endeudamiento y el deterioro del equipamiento exigen una capitalización masiva que pocos actores privados están dispuestos a asumir en el contexto económico actual". Esta realidad limita drásticamente la nómina de potenciales rescatistas.

Frente a la ausencia de compradores privados en el horizonte inmediato, la única alternativa sobre la mesa contempla la conformación de una cooperativa de trabajo. Sin embargo, la viabilidad de este esquema depende directamente del apoyo y la asistencia financiera del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

El desembolso de fondos públicos para reacondicionar el parque industrial y reestructurar el pasivo representa una decisión política fiscalmente sensible. La reactivación de la hilandería requerirá no solo capital de trabajo para insumos, sino también desembolsos significativos en infraestructura tecnológica para recuperar eficiencia competitiva.

El desenlace del caso Algodonera Avellaneda S.A. será una señal clave para la cadena de valor del algodón regional y el ecosistema agroindustrial santafesino. El reloj del concurso preventivo avanza sin pausa hacia una definición que marcará el futuro productivo de la zona norte.