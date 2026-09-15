Claves del día: el cheque del ajuste lo pagan las pymes y dos fábricas santafesinas se juegan el futuro

El Gobierno prepara un Presupuesto que mira hacia la recuperación de 2027, pero una parte de las empresas necesita resolver una pregunta bastante más inmediata: cómo llegar. La discusión atraviesa el costo de mover dinero, la capacidad de conseguir un rescate y las decisiones sobre qué seguirá fabricándose en el país. En ese cruce se encuentran el giro de la CNV, el futuro de Algodonera Avellaneda y la competencia que enfrenta Electrolux en Rosario. A3 Mercados, mientras tanto, informó una nueva recompra de acciones propias.

La CNV cierra un circuito y abre una pelea por la caja

La Comisión Nacional de Valores aprobó la Resolución General 1166, que establece las transferencias como modalidad exclusiva para recibir y entregar fondos de clientes. La explicación oficial apunta a disponer del dinero inmediatamente, evitar rechazos de cheques y reforzar los controles. El organismo recordó que los cambios anteriores no habían modificado la normativa impositiva.

Hay una distinción decisiva: la propia resolución aclara que no interfiere con la negociación de cheques de pago diferido. Lo que cambia es su utilización como medio de ingreso y salida de fondos. Confundir ambas cosas convertiría una restricción sobre los pagos en una supuesta eliminación de un instrumento de financiamiento que la norma expresamente preserva.

Detrás aparece una disputa por el impuesto al cheque y por quién administra la tesorería de las empresas. Se había extendido un circuito que combinaba cheques, colocaciones breves en fondos y operaciones de caución para movilizar recursos con ahorro tributario. La marcha atrás corta ese mecanismo y favorece a los bancos en la competencia por esos flujos.

Las sociedades de bolsa advierten sobre un mayor costo efectivo para las pymes. El impacto puede involucrar un 0,6% al ingresar y otro 0,6% al salir. Se trata de una advertencia sobre la carga del circuito bancario, no de una nueva alícuota creada por la CNV.

El conflicto llega con una recaudación debilitada: según los cálculos de las consultoras, los ingresos reales del impuesto al cheque cayeron 9% interanual en agosto y 11,3% en julio. Los agentes también cuestionan la sucesión de modificaciones, que dificulta desarrollar servicios y planificar operaciones.

Algodonera Avellaneda entra en la instancia de salvataje

La compañía de la familia Vicentin enfrenta una definición que puede cambiar su control. El juez Fabián Lorenzini abrió el proceso de salvataje después de que no se alcanzaran las mayorías necesarias para aprobar el acuerdo preventivo.

La decisión llegó tras rechazar el pedido de excluir al Banco Nación de la votación. El banco concentra más del 80% del pasivo quirografario computable, con créditos por aproximadamente $1.585,8 millones y US$260,8 millones. Lorenzini no consideró acreditado que hubiera actuado con una hostilidad que justificara apartarlo.

Del 29 de septiembre al 5 de octubre podrán inscribirse acreedores, cooperativas de trabajadores y terceros interesados. La instancia permite competir por una solución concursal y por el capital de la empresa; no supone que exista un comprador confirmado. El fallo también señala problemas de la administración anterior y del endeudamiento, además de las dificultades macroeconómicas.

El desafío excede la negociación de la deuda. La empresa arrastra pasivos posteriores al concurso por unos $6.818,7 millones, trabaja a alrededor del 60% de su capacidad por problemas de maquinaria y conserva unos 360 empleados. Opera mediante contratos de fazón, es decir, produciendo para terceros. Un eventual rescate necesita también recursos para sostener esa actividad.

Presupuesto 2027: la recuperación que todavía debe pasar del papel a la actividad

Los borradores proyectan para el presupuesto 2027 un crecimiento del PBI de entre 4% y 5% y una inflación cercana al 12% anual. El esquema mantendría el equilibrio fiscal y la ausencia de financiamiento monetario del déficit como ejes. Son previsiones difundidas antes de la presentación del proyecto, sujetas al texto que llegue al Congreso.

La comparación con 2026 explica por qué esas cifras deberán examinarse con cuidado. El presupuesto vigente había previsto 10,1% de inflación y 5% de crecimiento, mientras las estimaciones que recoge ubican el cierre del año alrededor de 30% y 2,5%, respectivamente.

La discusión incluye una eventual reducción tributaria equivalente a un punto del PBI y partidas vinculadas al denominado Proyecto Malvinas, Defensa y la SIDE.

Lavarropas chinos: la pregunta industrial llega a Rosario

Economía cerró, mediante la Resolución 1544/2026, la investigación solicitada por Drean sobre determinados lavarropas chinos sin aplicar derechos antidumping definitivos, al no comprobar dumping. La decisión despeja la posibilidad de ese recargo; no implica una rebaja automática del costo de importar.

En Rosario, el foco vuelve está vinculada con Electrolux. La fábrica llegó a tener unos 750 trabajadores y atravesó suspensiones, retiros voluntarios y recortes de líneas. En abril, cuando se anunció el fin de la fabricación de heladeras desde mayo, las referencias situaban el plantel cerca de 250 empleados y anticipaban una reducción hacia 150.

La definición pendiente es cuánto espacio conservará la producción local dentro del abastecimiento de la marca. No está confirmado un cierre total de la planta ni un reemplazo completo por importaciones en 2027. Tampoco corresponde atribuir a la resolución ajustes laborales anunciados meses antes. Lo que deberá conocerse es el programa industrial para el último trimestre y el año próximo. Pero no se descarta la reconversión total hacia la importación de todos los productos.

A3 Mercados vuelve a comprar acciones propias

El mercado también dejó una decisión concreta de asignación de capital. A3 Mercados comunicó a la CNV y a BYMA que el 14 de septiembre adquirió 23.000 acciones propias por $72.406.740, a un precio promedio informado de $3.148,11 por papel, dentro de su programa de recompra.

Son acciones ordinarias con valor nominal de $1 y un voto cada una.

Entre la recompra bursátil, las restricciones de tesorería y las fábricas que necesitan sostener su actividad, la agenda muestra usos y urgencias muy diferentes para el dinero. El crecimiento de 2027 será una referencia; para muchas empresas, la primera prueba sigue siendo financiar el presente.