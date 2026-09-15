Acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur: ¿qué impacto tiene para Argentina?

Resumen Ejecutivo El Gobierno oficializó la Ley 27.819 que ratifica el Acuerdo de Libre Comercio Mercosur-Singapur , el primer tratado comercial del bloque con el sudeste asiático.

que ratifica el , el primer tratado comercial del bloque con el sudeste asiático. El convenio establece un esquema de desgravación arancelaria progresiva de hasta 15 años y mecanismos para agilizar y simplificar la operatoria del comercio bilateral.

de hasta 15 años y mecanismos para agilizar y simplificar la operatoria del comercio bilateral. Argentina busca posicionarse ante el fondo soberano de Singapur (de US$100.000 millones) como destino estratégico para captar inversiones directas en minería y energía.

Argentina y sus socios del Mercosur sumaron desde hoy un nuevo capítulo a su estrategia de inserción internacional. El Gobierno promulgó la Ley 27.819, que ratifica el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur, un tratado que representa el primer vínculo comercial formal del bloque con un país del sudeste asiático.

El acuerdo entró en vigor a partir de la publicación del Decreto 1010/2026 y establece un marco de libre comercio para bienes y servicios, con un esquema de desgravación arancelaria progresiva para distintos sectores.

Para Argentina, la relevancia del convenio no pasa solamente por el acceso a un nuevo destino comercial. El acuerdo también apunta a generar condiciones para atraer inversiones y fortalecer la vinculación con una de las principales plataformas económicas y financieras del sudeste asiático.

Un nuevo acceso al mercado asiático

El tratado contempla un cronograma de reducción de aranceles que incluye desde la eliminación inmediata de determinadas cargas hasta períodos de hasta 15 años para sectores específicos.

La implementación será gradual y dependerá de las categorías establecidas para cada producto, pero el objetivo es reducir las barreras comerciales y facilitar el intercambio entre ambas partes.

El acuerdo también incorpora mecanismos destinados a agilizar operaciones comerciales. Entre ellos se encuentran disposiciones para facilitar la entrada de muestras comerciales, la admisión temporal de determinados equipos y bienes utilizados en ferias y la simplificación de procedimientos para productos enviados a reparación.

Una oportunidad que excede las exportaciones

Uno de los aspectos que el Gobierno argentino considera estratégicos es la posibilidad de utilizar el vínculo con Singapur como plataforma para atraer capitales.

Según explicó la Cancillería, el país asiático cuenta con un importante fondo de inversiones, con activos cercanos a los US$100.000 millones, mientras que actualmente una proporción reducida de esos recursos se dirige hacia América Latina.

En ese contexto, Argentina busca posicionarse como destino de inversiones vinculadas principalmente con minerales y energía, dos sectores considerados estratégicos para la generación de divisas y el desarrollo de proyectos de largo plazo.

El secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Fernando Brun, destacó precisamente el potencial del acuerdo como una "plataforma de inversiones" y señaló el interés existente en minerales y otros sectores estratégicos.

¿Qué puede significar para Argentina?

El impacto no será automático. La entrada en vigencia del tratado abre un marco de oportunidades, pero el aprovechamiento dependerá de la capacidad de las empresas argentinas para competir, producir y colocar sus bienes en el mercado asiático.

Entre las principales posibilidades aparecen:

* Mayor acceso comercial: la reducción progresiva de aranceles puede mejorar las condiciones de ingreso de productos argentinos.

* Diversificación de destinos: el acuerdo suma una nueva vía de acceso al sudeste asiático.

* Atracción de inversiones: Singapur puede funcionar como fuente de capital para proyectos argentinos.

* Minería y energía: son dos de los sectores señalados como estratégicos para captar inversiones.

* Mayor integración con Asia: el tratado puede convertirse en un punto de entrada para profundizar la relación comercial con otros mercados de la región.

Para sectores exportadores argentinos, el desafío será transformar las nuevas condiciones comerciales en negocios concretos y sostenidos.

Un acuerdo que también busca facilitar el comercio

El tratado incorpora además reglas sobre licencias de importación y exportación, restricciones cuantitativas y procedimientos vinculados con las reglas de origen.

También crea un Subcomité de Comercio de Bienes y Reglas de Origen, que tendrá entre sus funciones supervisar la aplicación del acuerdo, atender consultas técnicas y formular recomendaciones ante eventuales diferencias en materia de clasificación arancelaria.

El convenio establece además mecanismos específicos para determinados productos alimentarios, incluyendo obligaciones de notificación y consultas técnicas ante eventuales medidas restrictivas.

El desafío: pasar del acuerdo a las inversiones y las exportaciones

La entrada en vigencia del tratado marca un cambio relevante en el mapa comercial del Mercosur, pero su verdadero impacto para Argentina comenzará a medirse en los próximos años.

El punto central será determinar cuántas empresas argentinas logran aprovechar las nuevas condiciones de acceso, cuánto comercio adicional se genera y, especialmente, si el acuerdo consigue atraer inversiones hacia sectores capaces de ampliar la producción y las exportaciones.

En un escenario en el que Argentina busca diversificar mercados y aumentar la generación de divisas, la apertura de una nueva vía comercial hacia el sudeste asiático representa una oportunidad que ahora deberá convertirse en resultados concretos.