Súper Niño 2026: el fenómeno histórico que reconfigura la campaña gruesa y desafía a la producción

Resumen Ejecutivo El fenómeno de El Niño presenta un 75% de probabilidad de alcanzar una intensidad Súper Niño entre octubre y diciembre, sin precedentes desde 1950.

presenta un 75% de probabilidad de alcanzar una intensidad entre octubre y diciembre, sin precedentes desde 1950. A pesar del elevado potencial de rinde para la campaña gruesa 2026/27 , coexiste un déficit hídrico agronómico urgente en el 70% de la región núcleo .

, coexiste un déficit hídrico agronómico urgente en el 70% de la . La coincidencia de un océano y atmósfera acoplados proyecta lluvias superiores a lo normal en el centro-este argentino, elevando los riesgos logísticos y sanitarios.

proyecta lluvias superiores a lo normal en el centro-este argentino, elevando los riesgos logísticos y sanitarios. Especialistas sugieren diversificar las ventanas de siembra y los grupos de madurez en maíz y soja para gestionar la variabilidad climática extrema.

El escenario climático para la campaña agrícola 2026/27 ingresó en una fase determinante. La probabilidad de que el fenómeno de El Niño alcance una escala extraordinaria de intensidad entre octubre y diciembre trepó al 75%, configurando una anomalía térmica que no registraba antecedentes similares desde 1950 en las estadísticas globales.

Los registros del Centro de Predicción Climática de Estados Unidos confirman que el calentamiento del Pacífico ecuatorial muestra un acople directo entre el océano y la atmósfera. Durante agosto, la anomalía en el índice Niño 3.4 se ubicó en +1,8 °C, mientras que en la región Niño 1+2 trepó de manera drástica hasta los +3,4 °C.

Sin embargo, la fotografía actual de los lotes muestra una llamativa paradoja. Mientras los modelos estacionales anuncian un ciclo sumamente pródigo en agua para el verano, el 70% de los suelos de la región núcleo se mantenía a mediados de septiembre bajo estrictas condiciones de escasez hídrica y sequía, amenazando las labores inmediatas.

La implantación de los cuadros de maíz temprano en sectores clave del oeste santafesino, el cordobés y el noroeste bonaerense requería precipitaciones urgentes para iniciar la siembra. Paralelamente, los trigales, que conservaban un potencial prometedor, comenzaron a demandar recargas hídricas inmediatas para sostener sus componentes de rendimiento ante el avance de la primavera.

Esta aparente contradicción responde a la dinámica propia de la transición climática. Como remarca un informe de Aprilis Soluciones Meteorológicas para la Unión Agrícola de Avellaneda, "pueden coexistir, sin contradicción alguna, una perspectiva estacional húmeda con un déficit agronómico urgente". La recarga del perfil del suelo llegará, aunque la oportunidad agronómica exige cautela.

A medida que el trimestre clave de primavera y verano avance, las proyecciones de la Bolsa de Comercio de Rosario anticipan que la oferta hídrica apuntalará la campaña gruesa. Para los planteos maiceros, la consolidación de lluvias por encima de lo normal en pleno período crítico garantiza techos productivos elevados en las zonas templadas.

En el caso de la soja de primera, una mayor frecuencia de precipitaciones durante las fases de floración y llenado de grano fortalecerá la fijación de vainas. No obstante, los volúmenes excesivos abren interrogantes técnicos respecto a la radiación solar disponible, la compactación de los perfiles y la aparición de enfermedades foliares recurrentes.

Un evento categorizado como Súper Niño incrementa sustancialmente la frecuencia de tormentas severas, caída de granizo y ráfagas destructivas. La concentración de precipitaciones en ventanas de tiempo acotadas amenaza con generar anegamientos temporarios en los ambientes más bajos de la cuenca hídrica y complicar sensiblemente la infraestructura vial rural.

El deterioro de los caminos rurales y la interrupción del tránsito hacia plantas de acopio y puertos fluviales representa una de las mayores alertas operativas. Adicionalmente, el exceso de humedad ambiente creará un microclima favorable para la proliferación de hongos y bacterias en cultivos de verano, demandando esquemas de monitoreo permanente.

Frente a esta variabilidad, la recomendación de los asesores agronómicos pasa por eludir las decisiones rígidas por calendario. Diversificar las fechas de siembra y seleccionar diferentes grupos de madurez permite escalonar el riesgo térmico e hídrico, garantizando que no la totalidad del área quede expuesta a un mismo evento meteorológico adverso.

La evaluación rigurosa de la humedad útil en la capa arable antes de ingresar con la sembradora resulta indispensable. Avanzar sobre lotes sin el agua mínima requerida en la cama de siembra, confiando únicamente en los pronósticos a mediano plazo, puede desencadenar nacimientos disparejos y pérdida de densidad en los plantíos iniciales.

El consenso entre el Servicio Meteorológico Nacional y agencias internacionales indica que la intensidad máxima del fenómeno se concentrará entre noviembre y enero, donde las probabilidades de mantenerse en niveles muy fuertes superan el 90%. A partir de febrero, se aguarda una gradual moderación hacia valores neutrales.

Este mapa hídrico no solo abarca al corazón agrícola argentino, sino que se extiende hacia Uruguay, Paraguay y el sur de Brasil. En contraposición, el centro y norte del territorio brasileño experimentarán precipitaciones por debajo de la media histórica, reconfigurando el tablero de la oferta de commodities agrícolas en América del Sur.

El ciclo productivo 2026/27 se perfila así bajo un escenario de alta productividad potencial respaldado por agua, pero supeditado a la capacidad de gestión frente a los excesos hídricos y las complicaciones logísticas que un fenómeno de esta envergadura suele arrastrar consigo.