El precio del maíz da pelea: suben los costos, pero no cambia la exigencia por hectárea

Resumen Ejecutivo Los costos del maíz aumentaron a US$ 1.362 por hectárea en septiembre de 2026, un alza interanual de US$ 79 empujada por fletes, labores y combustible.

en septiembre de 2026, un alza interanual de US$ 79 empujada por fletes, labores y combustible. La suba del precio del grano a US$ 184 por tonelada amortiguó el impacto, manteniendo el costo de indiferencia estable en 74 quintales por hectárea .

amortiguó el impacto, manteniendo el costo de indiferencia estable en . La campaña 2025/26 alcanza el 93% de cosecha con 64 millones de toneladas, mientras inicia la siembra 2026/27 proyectando 8,4 millones de hectáreas.

La ecuación económica del maíz muestra señales mixtas para los productores argentinos. Por un lado, los costos de producción aumentaron en dólares durante el último año. Por otro, la mejora en el precio del grano permitió amortiguar ese incremento y mantener prácticamente sin cambios la cantidad de quintales necesarios para cubrir los costos.

De acuerdo con un planteo representativo elaborado por Márgenes Agropecuarios y difundido por Expoagro, los costos totales del cultivo —directos e indirectos, sin incluir el Impuesto a las Ganancias— alcanzan los US$ 1.362 por hectárea en septiembre de 2026, frente a los US$ 1.283 registrados en igual mes del año pasado.

Los costos aumentaron US$ 79 por hectárea

El incremento interanual ronda los US$ 79 por hectárea y estuvo explicado principalmente por el aumento de algunos de los principales componentes de la estructura productiva.

Entre los rubros que más subieron aparecen los fletes, las labores y la cosecha, impulsados por mayores costos de personal y gasoil. También aumentaron los gastos vinculados con la estructura y los impuestos.

El dato es relevante porque muestra que el productor enfrenta una estructura de costos más elevada justo cuando comienza a definir las decisiones económicas de la campaña 2026/27.

El precio del maíz amortigua el impacto

La mejora del precio del cereal permitió evitar que el aumento de los costos se trasladara completamente a la exigencia productiva.

El precio promedio disponible del maíz pasó de US$ 173 por tonelada en septiembre de 2025 a US$ 184 por tonelada en septiembre de 2026.

Ese incremento permitió que, medido en quintales, el costo total permaneciera en 74 qq/ha, el mismo nivel registrado un año atrás.

En otras palabras, aunque producir una hectárea de maíz demanda más dólares, la mejora en el valor del grano compensa ese incremento cuando la cuenta se expresa en cantidad de producción necesaria para cubrir los costos.

Una campaña que llega a su tramo final

Mientras se actualiza la ecuación económica, la campaña 2025/26 se encuentra cerca de finalizar.

A nivel nacional ya se cosechó el 93% del área apta, con un rendimiento promedio de 77,8 quintales por hectárea.

Los resultados obtenidos hasta el momento permiten mantener una estimación de producción de alrededor de 64 millones de toneladas, pese a que el ritmo de cosecha se encuentra por debajo del registrado durante el mismo período del ciclo anterior.

Comienza a definirse el nuevo ciclo

El cierre de la campaña vieja coincide con el inicio de la siembra 2026/27.

La implantación de maíz con destino a grano comercial ya comenzó en distintas regiones del país, aunque todavía representa una proporción pequeña de la superficie proyectada.

Para el nuevo ciclo se prevén 8,4 millones de hectáreas, mientras que las primeras labores muestran mayor avance en algunas zonas productivas, entre ellas Santa Fe.

El escenario plantea así una nueva campaña en la que el precio del cereal será determinante para absorber una estructura de costos que continúa elevada.

La cuenta que deberá seguir de cerca el productor

El dato central para el negocio agrícola es que el aumento de los costos todavía encuentra un contrapeso en el precio del maíz.

Sin embargo, la estabilidad del costo expresado en quintales no elimina el desafío económico: el productor debe enfrentar una inversión superior en dólares por hectárea y dependerá de los rindes obtenidos y del precio de comercialización para definir el resultado final.

Con la campaña 2026/27 en marcha, costos, rindes y precio del cereal vuelven a conformar las tres variables centrales de la ecuación del maíz.