¿Punto de inflexión o estancamiento hasta 2030?: Las fichas que se juega Wall Street y el Congreso

Resumen Ejecutivo El Senado de EE.UU. define el futuro de la Ley CLARITY , mientras la senadora Cynthia Lummis advierte sobre un posible retraso legislativo hasta el año 2030 .

, mientras la senadora advierte sobre un posible retraso legislativo hasta el año . El mercado institucional suma movimientos clave con la inversión de USD 100 millones de Nasdaq Ventures en Payward y la compra de Tazapay por USD 400 millones por Circle.

de Nasdaq Ventures en Payward y la compra de Tazapay por por Circle. Empresas como Block buscan crear el Builders Bank & Trust , mientras analistas prevén comisiones de USD 160 millones para la red blockchain de Robinhood hacia 2028 .

, mientras analistas prevén comisiones de para la red blockchain de Robinhood hacia . La banca global acelera la adopción transfronteriza: DBS y Citi concretaron el primer pago tokenizado entre Singapur y EE.UU., sumado a la expansión de liquidaciones de Visa.

La incertidumbre regulatoria en torno a la Ley CLARITY alcanza su punto crítico en el Senado estadounidense, donde se define el destino inmediato de un marco legal determinante para la industria de los activos digitales globales.

¿Qué ocurriría en la arquitectura financiera internacional si este proyecto insignia termina desplomándose? El estancamiento legislativo genera vaticinios complejos y nos obliga a evaluar los escenarios más probables ante una eventual postergación prolongada.

El titular de la bancada republicana, John Thune, programó una reunión clave para cerrar el debate. Para prosperar, la iniciativa necesita al menos 60 votos en la Cámara alta antes del límite normativo del 1º de noviembre.

Si la propuesta no logra avanzar, el tratamiento quedará suspendido hasta las elecciones de medio término. Sin embargo, referentes como la senadora Cynthia Lummis advierten que una oportunidad desperdiciada hoy postergaría la regulación definitiva hasta 2030.

Desde el Gabinete presidencial, el secretario del Tesoro Scott Bessent instó a mantener la negociación activa. No sancionar la ley enviaría una señal alarmante respecto al liderazgo tecnológico global de Estados Unidos frente a otros mercados competidores.

Pese al turbulento escenario parlamentario, la adopción institucional continúa su marcha a paso firme. La infraestructura tecnológica corporativa muestra signos irrefutables de maduración operativa que trascienden los vaivenes políticos coyunturales del Congreso estadounidense.

Consolidación de la infraestructura financiera corporativa

Analistas de Bernstein proyectan que la red blockchain de Robinhood generará comisiones anuales de hasta USD 160 millones hacia 2028. Esta estimación se fundamenta en la creciente demanda corporativa de negociación de acciones tokenizadas.

Por su parte, Jack Dorsey anticipó la presentación formal ante la Oficina del Contralor de la Moneda para crear Builders Bank & Trust, una entidad fiduciaria enfocada en la custodia de Bitcoin y stablecoins.

Los flujos de capital privado reafirman este dinamismo estructural. Nasdaq Ventures concretó una inversión estratégica de USD 100 millones en Payward, la firma matriz detrás del exchange Kraken, consolidando el puente entre finanzas tradicionales y cripto.

En el ámbito de las divisas estables, Circle adquirió la plataforma Tazapay por USD 400 millones en acciones. La operación busca posicionar a USDC como el estándar operativo para las transacciones del comercio internacional.

La efectividad de estas soluciones radica en su simplicidad operativa. Tal como ocurre en la gestión empresarial eficiente, la complejidad excesiva suele impresionar, pero son los principios claros y repetibles los que realmente perduran en el tiempo.

Expansión soberana y pagos transfronterizos sin fronteras

En el plano geopolítico, el Banco Central de Irán flexibilizó los controles cambiarios para permitir que los exportadores liquiden transacciones con criptomonedas. La medida procura eludir las severas sanciones impuestas por la administración norteamericana.

En paralelo, la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido evalúa levantar la prohibición sobre mercados de predicción para inversores minoristas. Esta restricción se mantenía vigente desde 2019, marcando una revisión normativa sustancial.

La banca privada de escala global también registra hitos inéditos. Las entidades DBS y Citi completaron con éxito el primer pago transfronterizo tokenizado entre Singapur y Estados Unidos realizado íntegramente durante un fin de semana.

Asimismo, la red Visa amplió su capacidad operativa ofreciendo préstamos onchain. Esta alternativa otorga capital de trabajo a los programas de tarjetas vinculados directamente a stablecoins, transformando la gestión de liquidez internacional.