La CNV cerró la puerta a los cheques: qué cambia ahora en el mercado de capitales

Resumen Ejecutivo La CNV aprobó la Resolución General 1166 , estableciendo que las transferencias bancarias serán el único medio obligatorio para recibir y entregar fondos en el mercado de capitales.

aprobó la , estableciendo que las transferencias bancarias serán el único medio obligatorio para recibir y entregar fondos en el mercado de capitales. La normativa elimina el uso de cheques para evitar rechazos operativos, garantizar la disponibilidad inmediata de dinero y profundizar los controles de trazabilidad de los movimientos financieros.

para evitar rechazos operativos, garantizar la disponibilidad inmediata de dinero y profundizar los controles de trazabilidad de los movimientos financieros. La medida complementa las anteriores RG 1139 y 1141, reforzando los estándares de prevención de lavado de activos e integridad operativa para todos los agentes registrados del sector.

La Comisión Nacional de Valores (CNV) estableció nuevas reglas para la recepción y entrega de fondos en el ámbito del mercado de capitales. A través de la Resolución General N° 1166, el organismo determinó que las transferencias serán la única modalidad habilitada para mover fondos hacia y desde los clientes, bajo los términos y condiciones establecidos por la nueva normativa.

La decisión introduce una modificación operativa concreta para los agentes registrados ante la CNV y forma parte de un proceso más amplio orientado a fortalecer los controles sobre las operaciones financieras.

Más trazabilidad y disponibilidad inmediata

Según explicó el Gobierno, la nueva disposición busca que los fondos estén disponibles de manera inmediata y, al mismo tiempo, eliminar eventuales rechazos asociados a la utilización de cheques.

La CNV también vincula la medida con el fortalecimiento de los mecanismos de control y prevención frente a posibles conductas irregulares dentro del mercado de capitales.

El cambio apunta así a concentrar las operaciones de ingreso y egreso de fondos en un mecanismo que permita una mayor trazabilidad de los movimientos.

Una nueva vuelta de tuerca al control del mercado

La Resolución General 1166 no aparece de manera aislada. El organismo recordó que la RG 1139 había introducido adecuaciones relacionadas con los estándares de prevención del lavado de activos aplicables a los agentes registrados en la CNV.

Posteriormente, la RG 1141 incorporó precisiones operativas destinadas a garantizar la trazabilidad de las operaciones y preservar la transparencia e integridad del mercado.

Con la nueva resolución, la CNV profundiza ese esquema y establece un criterio único para la recepción y entrega de fondos: la transferencia bancaria.

El objetivo: reducir riesgos y hacer más trazables las operaciones

La lógica detrás de la nueva regulación combina tres objetivos centrales: disponibilidad inmediata de los fondos, reducción de inconvenientes asociados al rechazo de cheques y mayores herramientas de control.

En términos operativos, la modificación busca que los movimientos de dinero dentro del mercado de capitales puedan seguir un mecanismo uniforme y trazable.

Qué cambia para los clientes

A partir de la nueva regulación, quienes operen en el mercado de capitales deberán contemplar que la transferencia pasa a ser el único medio habilitado para la recepción y entrega de fondos hacia y desde los clientes, de acuerdo con las condiciones previstas en la RG 1166.

La medida alcanza al ámbito regulado por la CNV y se integra al proceso de actualización de las reglas operativas y de control que viene implementando el organismo.

Una señal hacia un mercado más digital y controlado

Más allá del cambio puntual en los medios de pago, la decisión refuerza una tendencia hacia operaciones financieras con mayor trazabilidad y mecanismos electrónicos de movimiento de fondos.

La CNV busca, de esta manera, consolidar un esquema en el que la circulación del dinero pueda ser identificada y controlada con mayor precisión, al tiempo que se reducen contingencias operativas asociadas a instrumentos como los cheques.

La RG 1166 representa así un nuevo paso en la estrategia de la CNV para reforzar los controles, simplificar los mecanismos de pago y aumentar la trazabilidad de las operaciones dentro del mercado de capitales argentino.