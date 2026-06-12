Buenos augurios en la zona Núcleo: las lluvias mejoran las perspectivas para el trigo

Las precipitaciones registradas durante los primeros días de junio cambiaron el escenario hídrico en la región núcleo y aportaron un alivio clave para el inicio de la campaña de trigo. Según el último informe de la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de Rosario, los acumulados permitieron recomponer los perfiles de humedad del suelo, generando mejores condiciones para la implantación de los cultivos de invierno.

Luego de varias semanas con escasas precipitaciones y una creciente preocupación por la disponibilidad de agua, las lluvias lograron revertir la tendencia y reactivar las reservas en gran parte del área agrícola más importante del país. El nuevo escenario favorece especialmente a los productores que avanzan con la siembra de trigo, ya que cuentan con una mejor oferta hídrica para garantizar una correcta emergencia y desarrollo inicial del cultivo.

El informe destaca que la recuperación no fue homogénea, aunque la mayoría de las localidades registró mejoras significativas en los perfiles del suelo. En muchos casos, las reservas pasaron de estados de escasez a niveles adecuados, mientras que en otras zonas incluso se alcanzaron condiciones óptimas.

Además del impacto inmediato sobre la campaña fina, la recuperación de humedad representa una base favorable para la planificación del próximo ciclo de cultivos estivales, ya que permite comenzar a reconstruir el balance hídrico tras períodos de marcada variabilidad climática.

Los especialistas señalan que la continuidad de un régimen de precipitaciones normal durante las próximas semanas será determinante para consolidar estas mejoras y sostener las expectativas productivas. En ese contexto, el aporte de las lluvias de junio aparece como un factor estratégico que devuelve confianza al sector agrícola y mejora las perspectivas para la campaña 2026/27.

La evolución de las condiciones climáticas seguirá siendo un elemento clave para el desarrollo de los cultivos, aunque el reciente cambio en el patrón de lluvias marca un punto de inflexión positivo para una de las principales regiones productivas de Argentina.