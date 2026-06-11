Fuerte respaldo del mercado a los activos argentinos: suben fuerte los bonos y ADR´s

Los bonos soberanos en dólares volvieron a captar el interés de los inversores y registraron subas de hasta 3,5%, impulsando al riesgo país por debajo de los 500 puntos básicos, un nivel que no se observaba desde 2018. El movimiento consolida una tendencia positiva para la deuda argentina y refuerza las expectativas sobre una mejora en las condiciones de financiamiento del país.

La recuperación se produce en un contexto de mayor confianza de los mercados, acompañado por una demanda sostenida de títulos públicos y una mejora en la percepción sobre la estabilidad financiera local.

Bonos en alza y riesgo país en mínimos

Los principales bonos soberanos en dólares encabezaron la rueda con incrementos de hasta 3,5%, reflejando un renovado apetito por la renta fija argentina.

Como consecuencia, el riesgo país —indicador elaborado por JP Morgan que mide el diferencial de tasa que debe pagar Argentina respecto de los bonos del Tesoro de Estados Unidos— perforó el umbral de los 500 puntos básicos y alcanzó niveles que no registraba desde hace casi ocho años.

Para el mercado, esta baja representa una señal positiva, ya que reduce el costo de financiamiento y mejora la percepción de solvencia del país frente a los inversores internacionales.

Optimismo financiero y mejora en las expectativas

El avance de los bonos responde a una combinación de factores locales e internacionales. Entre ellos sobresalen la expectativa de continuidad del orden fiscal, la acumulación de reservas, una menor volatilidad cambiaria y un contexto global más favorable para los activos emergentes.

La mejora en la calificación del riesgo argentino también contribuyó a fortalecer el clima inversor, impulsando compras tanto de títulos públicos como de acciones de empresas nacionales.

Un indicador clave para el acceso al crédito

La evolución del riesgo país es uno de los principales termómetros que siguen los mercados internacionales. Cuanto menor es este indicador, menor es la percepción de riesgo de incumplimiento y más accesible resulta el financiamiento para el Estado y para las empresas.

La perforación de los 500 puntos representa un hito simbólico para la economía argentina, ya que acerca al país a niveles considerados compatibles con un eventual regreso a los mercados internacionales de crédito en mejores condiciones.

Acciones y bonos acompañan la tendencia

El buen desempeño no se limitó a la deuda soberana. Las acciones argentinas también mostraron una jornada positiva, impulsadas por el mejor clima financiero y el renovado interés de los inversores por los activos locales.

Los analistas destacan que, si se mantienen las condiciones actuales y continúan las señales de disciplina fiscal y estabilidad macroeconómica, los bonos argentinos todavía podrían conservar margen para nuevas valorizaciones.

Un mercado que apuesta a la continuidad

La recuperación de los títulos públicos y la marcada caída del riesgo país reflejan un cambio en las expectativas del mercado sobre la economía argentina. Aunque persisten desafíos estructurales y la volatilidad sigue siendo un factor a monitorear, el comportamiento reciente de los activos financieros muestra una mayor confianza en el rumbo económico y abre una nueva etapa para la deuda soberana.

La evolución de las próximas semanas será determinante para confirmar si este rally logra consolidarse y si el riesgo país puede mantenerse por debajo de los 500 puntos básicos, un nivel considerado clave para mejorar el acceso al financiamiento y fortalecer la confianza de los inversores.