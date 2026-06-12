Saluden al Registro de Operadores Lácteos: se fue una norma polémica de la ex ONNCA

El Gobierno nacional dispuso la eliminación de un registro histórico vinculado a la actividad lechera, en una nueva medida orientada a simplificar la estructura regulatoria y reducir las cargas administrativas que enfrentan los distintos actores de la cadena productiva. Se trata del Registro de Operadores Lácteos, que regía desde 2006 y tenía como fin fiscalizar a la industria y al comercio.

La decisión forma parte del proceso de desregulación que impulsa la administración nacional y busca eliminar obligaciones consideradas obsoletas o de escasa utilidad para el funcionamiento del mercado. Según el criterio oficial, la información que antes se recopilaba mediante este registro puede obtenerse a través de otros sistemas administrativos ya existentes, evitando así la duplicación de trámites.

Desde el Ejecutivo sostienen que la medida permitirá agilizar procesos para productores, industrias y operadores del sector, además de reducir costos asociados a la presentación de documentación y al cumplimiento de requisitos burocráticos.

La eliminación de registros considerados históricos se enmarca en una estrategia más amplia de modernización del Estado y digitalización de los controles administrativos.

Especialistas del sector señalan que el verdadero impacto de la medida dependerá de que la reducción de trámites no implique una pérdida de información estratégica para el diseño de políticas públicas ni para el seguimiento de la evolución de la cadena láctea. En ese sentido, remarcan la importancia de mantener sistemas de información eficientes que permitan conocer la producción, el procesamiento y la dinámica comercial del sector.

Con esta decisión, el Gobierno suma un nuevo paso dentro de su agenda de desregulación agropecuaria, que durante los últimos meses incluyó la eliminación de diversos registros y requisitos administrativos con el objetivo declarado de reducir costos, simplificar gestiones y favorecer la actividad productiva.