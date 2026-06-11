La inflación se desacelera y se ubica en el mismo nivel que estuvo hace nueve meses

La inflación de mayo registró un incremento del 2,1%, consolidando una nueva desaceleración en la dinámica de precios y llevando la variación acumulada de los últimos doce meses al 33,2%.

El dato representa una baja respecto del 2,6% registrado en abril y se ubica entre los niveles más bajos de los últimos meses, en línea con las proyecciones que habían anticipado consultoras privadas y analistas del mercado.

La evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) refleja una continuidad en la tendencia descendente observada durante el último tramo del año, aunque distintos especialistas advierten que aún persisten desafíos para sostener el proceso de desinflación en el mediano plazo.

Con el resultado de mayo, la inflación acumulada en lo que va del año continúa mostrando una moderación respecto de los registros de años anteriores, mientras el Gobierno mantiene como objetivo consolidar una reducción gradual de la suba de precios.

Los analistas seguirán de cerca la evolución de los próximos indicadores para determinar si el índice logra perforar el umbral del 2% mensual, una referencia considerada clave para afianzar las expectativas de estabilidad.

En paralelo, la evolución del consumo, los salarios y la actividad económica continuará siendo uno de los principales factores de análisis para evaluar el impacto de la desaceleración inflacionaria sobre el poder adquisitivo y la recuperación del mercado interno.

La publicación del dato de mayo constituye una nueva referencia para empresas, consumidores e inversores, que utilizan el IPC como uno de los principales indicadores para la toma de decisiones económicas y financieras.