USDA: con pocas sorpresas para soja y maíz, el trigo concentra las señales alcistas

Según el análisis realizado por la consultora Granar, el reporte de junio mantuvo prácticamente sin cambios las principales variables de la soja, un resultado que estuvo por debajo de las expectativas de los operadores, quienes aguardaban una reducción en los stocks finales de Estados Unidos.

En el caso de la oleaginosa, la ausencia de modificaciones en las exportaciones y en las existencias finales configuró un informe de tono neutral para el mercado, limitando la posibilidad de una recuperación de los precios internacionales.

Maíz: mejora en los stocks, pero con oferta abundante

Para el maíz, el USDA realizó un ajuste en las existencias finales estadounidenses, una señal que el mercado interpreta como levemente positiva. Sin embargo, el volumen proyectado continúa reflejando un escenario de oferta holgada, por lo que el impacto sobre las cotizaciones sería limitado.

Los analistas consideran que la evolución del clima en el cinturón agrícola norteamericano seguirá siendo el principal factor de volatilidad durante las próximas semanas, con capacidad para modificar las expectativas productivas.

Trigo: el cultivo que concentra la atención

La principal novedad del informe estuvo en el mercado del trigo. El incremento previsto en las exportaciones de Estados Unidos provocó un recorte de las existencias finales, generando un fundamento alcista para las cotizaciones internacionales.

Este ajuste fortalece las perspectivas del cereal en un contexto donde los operadores siguen de cerca la evolución de la producción en los principales países exportadores y la demanda global.

El mercado vuelve a mirar el clima

Más allá de las cifras oficiales, el informe confirma que el comportamiento del mercado continuará condicionado por el denominado "mercado climático". Las condiciones de desarrollo de los cultivos en Estados Unidos serán determinantes para la evolución de los precios durante junio y julio.

En ese contexto, cualquier evento que afecte el potencial productivo de maíz, soja o trigo podría tener un impacto mayor que las propias estimaciones publicadas por el USDA.

Un informe de transición

Para los analistas, el reporte de junio no modifica sustancialmente el escenario global de oferta y demanda de granos. La soja mantiene un perfil estable, el maíz continúa mostrando una disponibilidad cómoda y el trigo aparece como el cultivo con mejores fundamentos para sostener una recuperación de precios.

La atención del mercado, por lo tanto, se traslada nuevamente a la evolución del clima en Estados Unidos y a los próximos informes oficiales, que podrían aportar definiciones más contundentes sobre la campaña agrícola 2026.