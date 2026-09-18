Carne importada en Argentina: el fenómeno que crece mientras el consumo toca fondo

Resumen Ejecutivo El USDA proyecta que Argentina importará 50.000 toneladas de carne vacuna en 2026 y 70.000 toneladas en 2027, duplicando las compras interanuales.

proyecta que Argentina importará de carne vacuna en 2026 y en 2027, duplicando las compras interanuales. La importación obedece a diferencias de precio: los cortes de Brasil ingresan entre 25% y 35% más baratos , abasteciendo el consumo interno y liberando saldo exportable nacional.

ingresan entre , abasteciendo el consumo interno y liberando saldo exportable nacional. Aunque el peso de faena alcanzó un récord de 240 kilos por res , el consumo per cápita cayó a 47,4 kilos , su nivel más bajo registrado.

, el consumo per cápita cayó a , su nivel más bajo registrado. El sector cárnico aceleró sus ventas al exterior, tras cerrar un volumen récord de exportaciones por US$ 3.700 millones registrado durante 2025.

Argentina atraviesa una situación que hasta hace pocos años parecía difícil de imaginar: el país del asado está comprando cada vez más carne vacuna en el exterior.

Según una proyección del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), las importaciones argentinas de carne vacuna podrían alcanzar las 50.000 toneladas durante 2026, frente a las 24.000 toneladas registradas en 2025. De concretarse, el volumen prácticamente se duplicaría en apenas un año. Para 2027, el organismo proyecta otras 70.000 toneladas.

El dato adquiere mayor relevancia porque ocurre al mismo tiempo que Argentina mantiene un fuerte desempeño exportador.

La paradoja es evidente: entra más carne al país mientras también crecen las ventas argentinas al mundo.

¿Por qué Argentina importa carne?

La explicación está, en buena medida, en la diferencia de precios.

De acuerdo con el USDA, los cortes importados pueden ubicarse entre 25% y 35% por debajo del precio de productos argentinos comparables. La mayor parte de los ingresos proviene de Brasil, mientras que Paraguay y Uruguay también participan del abastecimiento.

El fenómeno comenzó inicialmente con cortes congelados y recortes destinados principalmente a la industria, especialmente para la elaboración de hamburguesas y otros productos.

Pero el escenario cambió. Desde fines de 2025 comenzaron a ganar espacio los cortes enfriados de mayor valor, entre ellos lomo, nalga, cuadrada, colita de cuadril, bola de lomo y aguja.

Incluso el asado de tira, uno de los cortes más asociados al consumo argentino, ya aparece entre los productos importados que llegan a algunas cadenas comerciales.

El dato que explica todo: producir para exportar y comprar para el mercado interno

Detrás de este movimiento aparece una lógica comercial cada vez más visible.

Si un corte importado puede ingresar a un precio menor y abastecer el consumo doméstico, mientras determinados cortes argentinos consiguen mejores valores en los mercados internacionales, la ecuación económica favorece la segmentación del negocio.

En otras palabras: importar una carne más barata puede permitir que una mayor proporción de la producción nacional sea destinada a destinos donde obtiene un precio superior.

El propio informe del USDA plantea esta dinámica como una de las razones detrás del crecimiento de las importaciones.

Menos animales a faena, pero más kilos por cabeza

El escenario productivo también está cambiando.

Para 2026, el USDA estima una faena de alrededor de 12,7 millones de cabezas, por debajo de los 13,6 millones de 2025. Sin embargo, el menor número de animales no implica necesariamente una caída proporcional de la producción.

El motivo está en el peso de las reses.

La Secretaría de Agricultura informó que durante mayo el peso promedio de faena alcanzó los 240 kilos, el registro mensual más elevado de las últimas décadas. En los primeros cinco meses del año, el promedio fue de 236 kilos por res, seis kilos por encima del mismo período de 2025.

Esto refleja un cambio relevante en el sistema productivo: más kilos por animal para compensar, al menos parcialmente, una menor cantidad de hacienda enviada a faena.

El consumo interno toca un nuevo piso

El otro lado de la ecuación es el consumidor argentino.

Según estimaciones, el consumo doméstico de carne vacuna podría ubicarse en 47,4 kilos por habitante durante 2026, frente a los 50,6 kilos de 2025.

Los datos de CICCRA citados en el informe son todavía más contundentes: el promedio móvil de consumo de los últimos doce meses habría descendido a unos 46 kilos por habitante, el nivel más bajo de la serie iniciada en 2005.

El problema no es solamente cuánto se produce. También importa cuánto puede pagar el consumidor.

Con una carne vacuna que acumula aumentos superiores a la inflación general, el mercado empieza a mostrar una sustitución progresiva hacia otras proteínas, especialmente el pollo.

La carne argentina encontró un comprador dispuesto a pagar más

Mientras el consumo doméstico pierde volumen, el mercado externo ofrece una oportunidad diferente.

Argentina cerró 2025 con un récord de US$3.700 millones en exportaciones de carne bovina, según datos de la Secretaría de Agricultura. El volumen exportado alcanzó las 853.183 toneladas equivalentes res con hueso.

La demanda internacional y la recuperación de los precios explicaron buena parte de ese resultado.

Y durante 2026 la tendencia exportadora continuó.

Esto genera una tensión cada vez más visible dentro de la cadena: el productor y el frigorífico encuentran mercados internacionales capaces de pagar más, mientras el consumidor argentino enfrenta una carne cada vez más cara.

Brasil gana espacio en la mesa argentina

Si hay un país que aparece como protagonista de esta nueva etapa, es Brasil.

Según se conoció, Brasil concentró alrededor del 85% de las importaciones argentinas de carne vacuna durante los primeros cinco meses de 2026.

La cercanía geográfica, la escala de producción y la capacidad exportadora brasileña convierten al país vecino en un proveedor natural para el mercado argentino.

El avance de Brasil también introduce una nueva variable competitiva para la industria frigorífica local: la carne argentina ya no compite solamente por calidad y precio entre productores nacionales; también comienza a competir con producto importado dentro de su propio mercado.

Una transformación que puede cambiar el negocio ganadero

La importación de carne todavía representa un volumen pequeño frente a la producción total argentina. Pero el ritmo de crecimiento es lo que genera atención.

El USDA proyecta que las importaciones podrían alcanzar 70.000 toneladas en 2027, un volumen que marcaría el máximo de la serie analizada por el organismo.

La pregunta, entonces, no es solamente cuánta carne entrará.

La cuestión de fondo es qué lugar ocupará cada tipo de carne dentro del mercado argentino.

Por un lado, carne importada de menor costo para determinados segmentos del consumo y de la industria. Por otro, producción argentina orientada a mercados externos donde determinados cortes consiguen mejores valores.

El nuevo mapa de la carne argentina

La fotografía del sector muestra tres movimientos simultáneos: más exportaciones, más importaciones y menor consumo interno.

La ganadería argentina también está intentando producir más kilos por animal, mientras la industria busca capturar el mayor valor posible en los mercados internacionales.

El resultado es un cambio profundo en la lógica histórica del negocio.

Argentina sigue siendo un país ganadero y un gran exportador de carne, pero ya no necesariamente produce toda la carne que consume.

Y si las proyecciones se cumplen, la carne importada dejará de ser una rareza para convertirse en un componente cada vez más visible del mercado local.