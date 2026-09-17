Levantar una casa tipo en Rosario alcanzó un nuevo récord en agosto

Resumen Ejecutivo El costo de construcción en el Gran Rosario superó el umbral de $1 millón por m² en agosto de 2026, registrando $1.001.053,13 .

superó el umbral de en agosto de 2026, registrando . En el Gran Santa Fe , el metro cuadrado alcanzó los $1.014.002,26 , acumulando un incremento interanual del 26,2% .

, el metro cuadrado alcanzó los , acumulando un incremento interanual del . Los gastos generales encabezaron las subas acumuladas del año con un incremento del 35,9% , impulsados por los costos de alquileres .

encabezaron las subas acumuladas del año con un incremento del , impulsados por los costos de . La actualización salarial acordada por la Uocra aplicó un aumento del 1,9% en la mano de obra en toda la provincia.

El sector desarrollador e inmobiliario de la región ha alcanzado un hito simbólico y financiero determinante. Construir una vivienda estándar en el Gran Rosario requiere una inversión que supera formalmente el umbral de $1 millón de pesos por metro cuadrado. Los datos oficiales del Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec) confirman la consolidación de esta tendencia durante el octavo mes del año.

Durante el mes de agosto, el costo de edificación en Rosario registró un incremento del 1,6%, fijando el valor de referencia en $1.001.053,13 por metro cuadrado. Con esta actualización, el presupuesto total para ejecutar una vivienda familiar tipo de 60 metros cuadrados asciende a aproximadamente $60,1 millones en la geografía del sur provincial.

Al analizar la trayectoria del indicador en lo que va del año, la variación acumulada entre enero y agosto alcanza el 17,6%, mientras que la comparación interanual respecto al mismo período del año anterior evidencia una suba del 25%. Estos números muestran una dinámica de desaceleración gradual respecto a los picos inflacionarios de ejercicios previos, aunque con comportamientos dispares entre rubros.

El desglose del índice mensual revela que la presión de costos no provino principalmente de los insumos secos o húmedos. El capítulo de gastos generales encabezó los aumentos de agosto con un alza del 2%, impulsado fuertemente por la actualización de los alquileres de equipos e inmuebles operativos. Por su parte, la mano de obra avanzó un 1,9% y los materiales subieron un 1,3%.

En el acumulado anual de 2026, la brecha entre los componentes de la estructura de costos se vuelve aún más pronunciada. Los gastos generales lideran la tabla con una suba interanual del 40,1% y un salto acumulado del 35,9% desde diciembre. En contraste, la mano de obra escaló un 16,6% en ocho meses, mientras que los materiales mostraron un incremento del 15,1%.

Dentro del segmento de insumos para la obra, los insumos básicos encabezaron las subas mensuales en Rosario con un 5,6%, seguidos por la madera con un 4,5%. Otros rubros esenciales como instalaciones eléctricas, artefactos de gas y revoques finos registraron subas del 3,1%. El cemento portland, insumo crítico para la estructura, experimentó un ajuste del 2,6%.

La evolución según el tipo de rubro o tarea ejecutada en la obra también exhibe heterogeneidades importantes. Las mayores variaciones mensuales se observaron en la realización de cielorrasos con un incremento del 2,6%, la instalación de gas con el 2,3% y los trabajos de pintura con un 2,2%, mientras que las obras de mampostería y las instalaciones sanitarias registraron subas más moderadas del 1,5%.

El incremento registrado en la plantilla salarial obedeció al acuerdo paritario suscrito por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra). El convenio estableció una pauta del 1,9% sobre los haberes básicos vigentes al cierre de julio, un porcentaje que se aplicó de manera homogénea en los principales aglomerados urbanos de la provincia de Santa Fe.

Comportamiento en el Gran Santa Fe y el cuadro comparativo nacional

En el aglomerado del Gran Santa Fe, la cotización de la edificación mostró un valor de metro cuadrado ligeramente superior al del sur provincial. La variación mensual de agosto fue del 1,7%, situando el costo de referencia en $1.014.002,26 por metro cuadrado. La medición interanual en la capital provincial alcanzó un 26,2%, acumulando un 18,2% en los primeros ocho meses.

La composición del alza santafesina tuvo matices específicos en el rubro insumos. Mientras que los gastos generales avanzaron apenas un 0,6% en el mes, los materiales subieron un 1,8%. Al interior del capítulo de materiales destacaron las subas en grifería con un 7,9%, revoques finos con un 5,7%, artefactos sanitarios con un 4,4% y cementos con un 4,2%.

A nivel nacional, el Índice del Costo de la Construcción (ICC) medido por el Indec para el Gran Buenos Aires exhibió un aumento mensual del 2,5% en agosto. Esta cifra se ubicó por encima de las mediciones locales santafesinas, empujada por una suba más marcada en la mano de obra, que trepó un 3,2%, junto a un 1,7% en materiales.

Esta convergencia de factores dibuja un escenario donde el valor real de reposición física en la construcción tiende a estabilizarse, pero exige un control riguroso sobre las partidas indirectas. La gestión eficiente de los plazos de obra y los costos operativos resulta prioritaria para preservar los márgenes de rentabilidad ante un metro cuadrado consolidado por encima de la barrera del millón de pesos.