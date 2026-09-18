Claves del día: alarma por el desempleo en Rosario y una pelea millonaria por el negocio de los biocombustibles

Conseguir trabajo, acceder a un terreno y financiar una inversión forman parte de la misma cuenta: cuánto ingreso hay y qué se puede hacer con él. La agenda económica reúne señales que van en direcciones distintas. El empleo se deteriora, la agroindustria ve una oportunidad de expansión y, en el Gran Rosario, aparecen novedades en urbanización y financiamiento.

El dato laboral concentra la preocupación inmediata. La desocupación del Gran Rosario llegó al 11,5% en el segundo trimestre. Este último medio calcula 83.000 personas sin trabajo y ubica al aglomerado al frente del desempleo nacional. Son números que vuelven urgente una pregunta para la región: qué actividades pueden generar puestos de trabajo y en qué plazos.

En el Gran Santa Fe, la desocupación del 8,6%, equivalente a unas 21.000 personas. En el conjunto de los aglomerados urbanos relevados, la desocupación fue del 7,9%. La calidad de la ocupación agrega otra señal de deterioro. La informalidad alcanzó al 45% de los trabajadores, frente al 43,2% de un año atrás. Los ocupados que demandan otro empleo representan el 16,9%.

Biocombustibles: más mercado y una disputa

El Senado aprobó por 41 votos a favor y 25 en contra la reforma del régimen de biocombustibles. El proyecto pasa a Diputados: tiene media sanción y todavía no es ley. La propuesta lleva el corte de bioetanol en naftas al 15% y prevé alcanzar el 10% de biodiésel en gasoil.

La discusión divide a productores. Las compañías integradas, con presencia en distintos eslabones de la cadena, buscan ampliar su participación; las empresas no integradas temen perder espacio. El texto incorpora una transición en los cupos reservados para estas últimas. También contempla, para el bioetanol, segmentos para la producción de caña de azúcar y de maíz, junto con una porción abierta a la competencia.

La cuestión excede el volumen de combustible que se mezclará. Se discute cómo se distribuirá un mercado ampliado entre empresas de tamaños y estructuras diferentes. Esa tensión explica parte de las resistencias y de los cambios que recibió el proyecto antes de la votación.

El Consejo Agroindustrial Argentino celebró el avance y estimó que la implementación plena del nuevo marco podría impulsar inversiones privadas superiores a US$1.000 millones. La proyección incluye ampliaciones de capacidad, tecnología, logística y energías limpias.

La entidad también prevé generación de empleo y sustitución de importaciones de combustibles fósiles. Son expectativas sujetas a la aprobación y aplicación del régimen: no equivalen a desembolsos ya realizados. Para las cadenas de soja, maíz y caña de azúcar, el atractivo reside en ampliar la transformación industrial de su producción dentro del país.

Fondos para indemnizaciones: una novedad regulatoria

La agenda incluye además los fondos FAL para indemnizaciones. La UIF simplificó controles antilavado para acelerar su puesta en marcha. El alcance específico de esa modificación queda pendiente de cotejo con la disposición oficial; por eso, no se detallan aquí exenciones, requisitos ni fechas de aplicación.

La Ribera: 269 lotes para ampliar la oferta de tierra urbanizada

En Villa Gobernador Gálvez, el Concejo Deliberante aprobó La Ribera, un barrio residencial abierto impulsado por la Mutual 18 de Julio y comercializado por Qala Desarrollos. Según la información del proyecto aportada para esta edición, contempla 269 lotes con servicios completos previstos y busca atender la demanda de familias trabajadoras cerca de los polos productivos de la región.

La iniciativa incorpora suelo residencial a una ciudad donde el acceso al terreno propio representa una dificultad para muchos hogares. Su propuesta combina urbanización e infraestructura con la posibilidad de construir una primera vivienda.