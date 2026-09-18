Villa Gobernador Gálvez suma 269 lotes: aprueban La Ribera, el barrio que apunta a la casa propia

En un contexto donde el acceso a la vivienda y al terreno propio se convirtió en uno de los principales desafíos para miles de familias argentinas, Villa Gobernador Gálvez acaba de dar un paso importante para ampliar la oferta de suelo urbano y generar nuevas oportunidades de desarrollo residencial.

El Concejo Deliberante de la ciudad aprobó recientemente el proyecto La Ribera, un nuevo barrio residencial abierto impulsado por la Mutual 18 de Julio y comercializado por Qala Desarrollos, una iniciativa que busca ofrecer una alternativa concreta para quienes aspiran a construir su primera vivienda en un entorno urbanizado y con servicios.

El proyecto surge con una doble mirada. Por un lado, busca contribuir al crecimiento ordenado de Villa Gobernador Gálvez mediante la incorporación de nueva infraestructura urbana. Por otro lado, apunta a atender una demanda habitacional creciente en una región donde el valor de la tierra y las dificultades de financiamiento han complicado el acceso a lotes urbanizados para amplios sectores de la población.

La Ribera estará conformada por 269 lotes residenciales de entre 211 a 240 metros cuadrados, diseñados para familias que buscan establecerse en un entorno con identidad barrial, espacios para el crecimiento familiar y acceso a infraestructura completa.

Según lo proyectado, el barrio contará con todos los servicios esenciales: red de gas, electricidad, agua potable, cloacas y alumbrado público, elementos que hoy representan un diferencial cada vez más valorado en los desarrollos residenciales de la región.

Uno de los puntos fuertes de la iniciativa es su ubicación estratégica. El emprendimiento se emplaza en una zona cercana a algunos de los principales polos productivos e industriales del Gran Rosario, permitiendo una conexión directa con importantes fuentes de empleo.

Entre las empresas y centros laborales ubicados en el área de influencia se destacan el Frigorífico Paladini, Cargill, Swift Argentina, Allegra SRL, La Gallega y Mastrangelo Neored, entre otras firmas que generan una intensa actividad económica y empleo en la región.

Desde la Mutual 18 de Julio, destacan que la cercanía con estos polos laborales busca reducir tiempos de traslado, mejorar la calidad de vida de los futuros residentes y fortalecer el vínculo entre desarrollo urbano y desarrollo productivo.

La iniciativa también se inscribe dentro de una tendencia que empieza a ganar fuerza en distintas localidades del Gran Rosario: la expansión de nuevos barrios abiertos que buscan combinar accesibilidad económica, infraestructura completa y cercanía con los centros de trabajo, frente a una demanda sostenida de terrenos para vivienda permanente.

Para Villa Gobernador Gálvez, la aprobación de La Ribera representa además una apuesta por consolidar nuevas áreas de crecimiento urbano y generar condiciones para atraer inversiones vinculadas a la construcción, la actividad inmobiliaria y los servicios.

Desde la Mutual 18 de Julio sostienen que el proyecto fue pensado especialmente para familias trabajadoras de la ciudad y de localidades vecinas que buscan una alternativa real para acceder a un lote urbanizado y comenzar el camino hacia la vivienda propia. Como parte de su compromiso social, la entidad impulsa iniciativas orientadas a ampliar las posibilidades de acceso a la tierra y a la vivienda, acercando alternativas que permitan a más familias concretar este objetivo en condiciones accesibles.

La propuesta pretende transformarse en una nueva referencia residencial para la ciudad, integrando acceso, infraestructura y sentido de comunidad. En esa línea, los desarrolladores remarcan que el objetivo es convertir el esfuerzo de las familias en una oportunidad concreta de construcción y arraigo.

Con la aprobación legislativa ya concretada, el próximo paso será la presentación de los detalles comerciales del emprendimiento y de las diferentes modalidades de acceso previstas para los interesados.