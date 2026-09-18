El Inversor: Japón anestesia a los bonos, el diésel entra en zona de guerra y Wall Street respira

El mercado tiene un nuevo jefe y no despacha en la Reserva Federal.

Cuando el Banco de Japón mueve las fichas, Wall Street toma nota en el acto y los bonos respiran aliviados.

La volatilidad retrocede un casillero, pero en el ajedrez global de las inversiones, la tranquilidad es apenas una pausa táctica antes del próximo cimbronazo.

La pantalla global (Lo que movió la aguja)

La madrugada trajo un regalo inesperado desde Oriente. El Banco Central de Japón subió la tasa 25 puntos básicos, como dictaba el manual, pero el diablo siempre se esconde en los detalles.

Hubo dos votos disidentes en el directorio que se opusieron al endurecimiento monetario.

Ese quiebre interno fue interpretado como música para los oídos financieros: no hay tanta urgencia por seguir encareciendo el dinero en la tercera economía del mundo. El yen se depreció rápido un 0,69% y el índice Nikkei se disparó, contagiando de euforia bursátil a la sensible bolsa coreana.

Pero el verdadero termómetro que define el humor de la rueda está en la renta fija. El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años aflojó la cuerda y se ubicó en 4,93%, alejándose de la temida zona de pánico del 5%.

La clave técnica del momento radica en la correlación negativa absoluta. Si el índice MOVE, que mide el nerviosismo de los bonos, salta por encima de los 98 puntos, caerá todo al mismo tiempo: acciones, inmuebles, capital privado y materias primas.

Hoy descansa dócil en 76, dando vía libre para tomar riesgo corporativo sin mirar atrás.

Por otro lado, la geopolítica juega su propio partido. El petróleo WTI encadena su tercera baja consecutiva cayendo un 1,6% hacia los 76 dólares.

¿El motivo? China, el comprador excluyente del crudo iraní, le puso un freno de mano a los hutíes en el Mar Rojo porque los continuos ataques perjudicaban gravemente sus intereses comerciales. Geopolítica de billetera pura y dura.

Todo esto ocurre mientras el goteo avanza en silencio: las cifras confirman que Beijing sigue desprendiéndose metódicamente de bonos de EE.UU., tocando su nivel de tenencia más bajo desde el año 2008.

Radar de inversión y disparadores

Alerta roja en el mercado del Diésel: El precio en los surtidores minoristas estadounidenses marca los insólitos 6,27 dólares por galón. Estados Unidos opera al 98% de su capacidad de refino y acaba de sufrir la avería de una planta clave en Illinois. Las altas esferas analíticas no descartan que Washington limite abruptamente las exportaciones de crudo destilado en el corto plazo por motivos electorales. Cortar el flujo de los 1,7 millones de barriles diarios que exporta EE.UU. sería letal para Europa. Un sector imprescindible para mirar de reojo y surfear la volatilidad energética.

El oro y el miedo como refugio estructural: El banco suizo UBS mantiene su férrea postura alcista de largo plazo para los metales preciosos. Advierten que cualquier recorte que acerque la cotización a los 4.000 dólares la onza abre un punto de entrada inmejorable a vigilar. En simultáneo, el indicador de sentimiento de la CNN acaricia la zona de "extremo miedo". Por pura ley de sentimiento contrario, el pesimismo generalizado suele ser el mejor combustible para armar posiciones estratégicas de rebote.

El soporte de hierro del S&P 500: El principal índice del globo logró aferrarse a la media móvil de 50 días en 7.614 puntos. Los modelos cuantitativos muestran una red de contención gigantesca en la zona de 7.500 puntos. Queda en la mira de los institucionales como el piso técnico de acero para balancear portafolios antes de fin de año.

El reflejo local

En la plaza porteña, esta brisa desinflacionaria y de tasas globales más mansas le da oxígeno inmediato a los bonos soberanos.

El escenario de liquidez permite hacer tasa en pesos con menos vértigo y estirar la pax cambiaria un trimestre más.

Un crudo retrocediendo alivia los costos transables locales, mientras los ADRs argentinos se acoplan de lleno al rebote del sector tecnológico en Nueva York y el Bitcoin empuja al ecosistema cripto asomando por encima de los 78.000 dólares.

La clave pasará por ver si este apetito marginal por el riesgo alcanza para que los inversores internacionales vuelvan a tomar posiciones duras en nuestra economía real.

El dato clave

400.000 millones de dólares. Es la montaña de nueva deuda corporativa que planean emitir los gigantes de la inteligencia artificial el próximo año, compitiendo cuerpo a cuerpo por la liquidez global contra el propio Tesoro de los Estados Unidos.

Cierre con sello

El mercado compra tiempo, pero no perdona errores de cálculo.

El bono del Tesoro es el único juez que decide cuándo se apaga la música.

Wall Street tomó nota.