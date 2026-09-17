En cuotas y con tasa del 15%: Santa Fe lanza financiamiento para afrontar el cargo energético

Resumen Ejecutivo El Gobierno de Santa Fe y la EPE habilitaron un plan para financiar los cargos energéticos de junio, julio y agosto de 2026 a grandes usuarios.

y la habilitaron un plan para financiar los cargos energéticos de junio, julio y agosto de 2026 a grandes usuarios. El esquema permite diferir pagos en hasta 8 cuotas con vencimiento final en abril de 2027 y una TNA bonificada del 15% respaldada mediante e-cheq .

con vencimiento final en abril de 2027 y una respaldada mediante . La adhesión para junio y julio vence el 21 de septiembre, mientras que para agosto el plazo se extiende hasta el 20 de octubre de 2026.

El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo y la Empresa Provincial de la Energía (EPE), habilitó un esquema de financiamiento para que las empresas puedan afrontar el cargo energético aplicado a grandes usuarios abastecidos por distribuidoras eléctricas.

La medida permite diferir los cargos correspondientes a los meses de junio, julio y agosto de 2026 y abonarlos en cuotas, con una tasa nominal anual bonificada del 15%. Según informó la Provincia, el objetivo es atenuar el impacto de los costos energéticos sobre el sector productivo.

El mecanismo se implementa en línea con el acuerdo anunciado por los gobernadores de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, y busca brindar herramientas financieras a las empresas de la Región Centro frente a las disposiciones tarifarias nacionales.

¿Cómo funciona el financiamiento?

El esquema contempla seis, siete u ocho cuotas, dependiendo del período que se financie. En todos los casos, el vencimiento final será en abril de 2027.

Para las empresas que adhieran, la EPE emitirá una nota de crédito por el monto correspondiente al cargo a financiar, evitando que deban afrontar ese importe de contado. La operación tendrá respaldo mediante cheques electrónicos (e-cheq).

En el caso de las cooperativas eléctricas, la Provincia informó que podrán replicar las mismas condiciones para sus asociados.

Las fechas que deben tener en cuenta las empresas

El plazo para solicitar el financiamiento varía según el mes del cargo:

* Junio de 2026: hasta 8 cuotas. La adhesión puede realizarse hasta el 21 de septiembre.

* Julio de 2026: hasta 7 cuotas. También hay tiempo hasta el 21 de septiembre.

* Agosto de 2026: hasta 6 cuotas. El plazo de adhesión vence el 20 de octubre.

La primera cuota se abonará el mes posterior al vencimiento original de la factura.

Además, las empresas que ya hayan pagado el cargo correspondiente a junio recibirán el crédito de manera automática en la factura siguiente, según informó la EPE.

Cómo acceder

El trámite es remoto y se realiza ante el Área de Grandes Demandas de la EPE.

Para iniciar la gestión, las empresas deben enviar un correo a grandesclientes@epe.santafe.gov.ar, indicando su voluntad de adherir al financiamiento y los períodos que desean incluir.

Una vez procesada la solicitud, la EPE genera la liquidación correspondiente y emite la nota de crédito por el monto financiado. Para formalizar el convenio, la empresa deberá presentar los e-cheq correspondientes a las cuotas acordadas.

Desde la EPE señalaron que se trata de un mecanismo voluntario y digital, diseñado para evitar trámites presenciales y reducir el impacto financiero que genera la concentración de estos cargos en los meses de invierno.

Una herramienta para aliviar los costos productivos

La Provincia plantea el financiamiento como una herramienta para distribuir en el tiempo un costo energético que, de otro modo, las empresas deberían afrontar en pocos meses.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, señaló que la iniciativa apunta a reducir los costos fijos de las empresas y acompañar a las pymes y a las cadenas de valor santafesinas.

La presidenta de la EPE, Anahí Rodríguez, destacó que el circuito será completamente digital y que las empresas podrán gestionar la adhesión de manera remota.

El financiamiento estará disponible para los cargos correspondientes a junio y julio hasta el 21 de septiembre, mientras que para agosto el plazo se extenderá hasta el 20 de octubre de 2026.