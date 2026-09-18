Cómo será el nuevo espacio gastronómico que proyectan en el antiguo gimnasio vidriado de la costanera de Rosario

El antiguo gimnasio vidriado de la costanera central de Rosario podría cambiar las pesas por las mesas. La familia Marshall, junto con un grupo inversor, presentó un proyecto para convertirlo en una cafetería, heladería y restaurante frente al Paraná. Ecos365 accedió al proyecto de esta iniciativa, que busca completar la oferta gastronómica del complejo Puerto España.

Los impulsores presentaron esta semana una nota ante la Intendencia para avanzar con la propuesta. El nuevo establecimiento se sumaría al salón de eventos que administra Marshall Catering -Vista al río- y a los espacios que ya funcionan en el conjunto: la parrilla Don Ferro y Flora Sunset Bar.

El nombre comercial todavía no se conoce, pero el concepto ya está definido: una cafetería y heladería que funcionen durante todo el día, y un restaurante en la planta alta para aprovechar las vistas al río, al mediodía y a la noche.

La distribución prevista permitiría contar con unos 80 a 90 lugares en la planta baja. Arriba, el restaurante tendría aproximadamente entre 50 y 70 cubiertos. Son estimaciones de la propuesta, que podrían ajustarse durante su desarrollo.

El esquema apunta a captar distintos momentos de consumo. Un café a la mañana, un helado durante una caminata por la costa o una comida en el nivel superior formarían parte de una misma propuesta, con actividad más allá de los horarios tradicionales de almuerzo y cena.

Los renders anticipan una transformación que mantiene al vidrio y al paisaje como protagonistas. Muestran un edificio de dos niveles, con grandes ventanales, estructuras en tonos cálidos, sectores de ladrillo a la vista.

El diseño, de Alonso & Del Castillo Arquitectos, aprovecha uno de los principales atributos del inmueble: su ubicación sobre la costa céntrica, con vistas al Paraná y conexión con un recorrido habitual de rosarinos y visitantes.

La reconversión del antiguo gimnasio tiene historia. En abril de 2022, cuando Marshall Catering se incorporó a la explotación del salón de eventos y del exgimnasio Planet, ya había anticipado que trabajaba en una propuesta gastronómica para ese último espacio. La intención era desarrollar una actividad acorde con su ubicación en la costa central, según publicó entonces Ecos365.

En julio de 2023, con la renovación del salón de eventos presentado como Vista Río, quedó más definido qué parte del antiguo gimnasio tendría otro destino. Un sector se incorporó a los servicios del salón, mientras que la denominada “casa de vidrio” quedó disponible para un desarrollo posterior. Por entonces, la empresa evaluaba alternativas propias y de terceros para ese inmueble.

La iniciativa presentada esta semana retoma esa transformación pendiente, ahora con una combinación definida de cafetería, heladería y restaurante. Para el complejo, significaría sumar opciones de consumo y completar la recuperación de un espacio que lleva años esperando una nueva actividad.

La presentación ante la Intendencia es el paso concretado hasta ahora. Todavía no se informó el monto de inversión ni una fecha de apertura. La propuesta ya tiene forma; resta conocer cuándo podrá comenzar a cambiar la postal del antiguo gimnasio frente al río.

