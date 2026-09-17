Mala praxis y errores médicos: el impacto económico que acelera la IA

Hoy se conmemora el Día Mundial de la Seguridad del Paciente, la fecha que la Organización Mundial de la Salud eligió para exponer el costo real de los errores médicos evitables.

Detrás de la conmemoración hay un número que interesa a cualquiera que administre una organización de salud: el daño evitable al paciente le resta cerca de un 0,7% al crecimiento económico mundial cada año.

En los países de ingresos bajos y medios se registran más de 134 millones de casos de daño evitable durante la atención médica, con un saldo de 2,6 millones de muertes cada año, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud.

El costo indirecto, que suma juicios, licencias médicas y pérdida de productividad, se cuenta en billones de dólares en todo el mundo, y convierte a la seguridad clínica en una variable financiera y no sólo ética.

En la Argentina esa variable tiene nombre propio: el seguro de mala praxis. Las primas para especialidades de alto riesgo, como obstetricia o neurocirugía, pueden superar varios millones de pesos por año, con una tendencia al alza.

Ese costo termina trasladándose, de una forma u otra, a los honorarios, a las coberturas de las prepagas y a los presupuestos de las clínicas: menos errores significan menos siniestros, y menos siniestros abaratan las pólizas.

Ahí aparece la oportunidad de negocio detrás de la efeméride. El mercado global de salud digital, valuado en unos 84.470 millones de dólares en 2023, podría llegar a los 357.270 millones para 2031, con un crecimiento anual superior al 21%.

La inteligencia artificial aplicada a la medicina crece todavía más rápido, con una tasa compuesta estimada del 38,4% hasta 2030, impulsada por herramientas que cruzan historias clínicas y anticipan complicaciones antes de que ocurran.

Como venimos relevando, la adopción de inteligencia artificial en las empresas argentinas ya alcanza al 88%, aunque sólo el 39% logra que sea rentable, un desafío que en salud se agrava porque cada decisión automatizada puede afectar una vida.

En el Gran Rosario el fenómeno ya tiene traducción concreta: semanas atrás, Instituto Gamma sumó una nueva firma a su estructura y consolidó el peso de Swiss Medical en el mapa sanitario local, un signo de que la concentración también llega a la salud regional.

El movimiento no es aislado: startups globales de inteligencia artificial ya desembarcaron en el país para ofrecer sus servicios a bancos y telecomunicaciones, y la salud figura entre los próximos destinos naturales de esa ola tecnológica.

Las healthtech argentinas ya lo están probando: plataformas como Osana, Cormos o Avedian combinan analítica avanzada e inteligencia artificial generativa para ordenar turnos, historias clínicas y la operación hospitalaria, con rondas de inversión que superan los diez millones de dólares.

Para que ese capital llegue con más fluidez, el país viene simplificando el financiamiento de startups desde la Argentina, dejando atrás la costumbre de constituir sociedades en el exterior para poder recibir inversión.

Ninguna de estas herramientas reemplaza al criterio médico. Lo que hacen es reducir el margen de error humano en tareas repetitivas, como el cruce de medicamentos o el seguimiento de pacientes crónicos.

Esas enfermedades crónicas son, justamente, el foco de la campaña 2026 de la Organización Mundial de la Salud, bajo el lema ¡Atención segura durante toda la vida!, que pone la mirada en afecciones cardiovasculares, diabetes, cáncer y problemas respiratorios crónicos.

Esas cuatro dolencias explican tres de cada cuatro muertes en el planeta, un dato que conecta directamente la agenda sanitaria global con la agenda de cualquier clínica, obra social o empresa que gestione su propia cobertura médica.

La ecuación que hoy pone sobre la mesa la Organización Mundial de la Salud combina medicina, tecnología y finanzas, y ya empieza a moverse en el cordón sanitario de Rosario tanto como en los mercados de capital que financian a las startups de salud.