Acero, industria y formación técnica: Puccini visitó la planta de Gerdau en Pérez

Resumen Ejecutivo El ministro Gustavo Puccini visitó la planta de Gerdau en Pérez para destacar la acería más sustentable y moderna de la provincia.

visitó la planta de en para destacar la acería más sustentable y moderna de la provincia. Se abordó la reactivación de la construcción y el entramado industrial mediante las herramientas financieras de acompañamiento del Ministerio de Desarrollo Productivo .

y el entramado industrial mediante las herramientas financieras de acompañamiento del . El director Guillermo Maglieri resaltó la articulación pública, privada y educativa con la Escuela Técnica N.º 459 para formar talento calificado regional.

El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, visitó la planta de Gerdau en la ciudad de Pérez, acompañado por el secretario de Desarrollo Industrial, Guillermo Beccani, y parte de su equipo.

Durante la recorrida, las autoridades pudieron conocer de primera mano el proceso de producción de acero, las prácticas de sustentabilidad implementadas por la compañía y las características de su operación industrial. También mantuvieron un encuentro con colaboradores de la empresa.

Uno de los aspectos abordados durante la visita fue el vínculo que Gerdau mantiene con la Escuela de Educación Técnico Profesional N.º 459 de Pérez, a través de una articulación orientada a acercar a los jóvenes al mundo industrial y fortalecer su formación técnica.

“Es importante conocer de primera mano la forma de producir y visibilizar que acá, en Santa Fe, tenemos la acería más moderna, completa y sustentable, con el talento con el que cuenta”, señaló Puccini durante la visita.

Industria y reactivación de la construcción

El ministro también puso el foco en los desafíos que atraviesa actualmente el sector industrial y remarcó la necesidad de acompañar a las empresas en un contexto en el que la actividad de la construcción y las obras tienen un papel relevante para la economía provincial.

En ese sentido, destacó la disponibilidad de herramientas del Ministerio de Desarrollo Productivo para trabajar en la reactivación de la actividad y acompañar al entramado industrial santafesino.

Por parte de Gerdau, Guillermo Maglieri, director de Gerdau Argentina y Uruguay, recibió a las autoridades y participó de la recorrida.

“Valoramos especialmente esta oportunidad de mostrar de cerca nuestra operación, compartir nuestra forma de trabajar y conversar sobre los desafíos que tenemos por delante como industria. La articulación con el Estado y con las instituciones educativas es fundamental para seguir generando desarrollo y oportunidades en la comunidad”, expresó Maglieri.

La visita permitió poner en agenda el vínculo entre industria, Estado y educación técnica, tres actores que cumplen un papel central en la formación de recursos humanos y en el desarrollo del entramado productivo regional.

En el caso de Gerdau, la relación con la Escuela Técnica N.º 459 de Pérez representa además una vía de acercamiento entre la formación de los estudiantes y las demandas del sector industrial, en una región con una importante presencia de actividades metalúrgicas y manufactureras.