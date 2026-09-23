¿Amenaza para MercadoLibre? Las billeteras virtuales lanzan compras dentro del ChatGPT y desafían al gigante

Resumen Ejecutivo MODO e inteligencia artificial : La billetera de los bancos argentinos habilita compras directas dentro de ChatGPT sin salir de la interfaz conversacional.

e : La billetera de los bancos argentinos habilita compras directas dentro de sin salir de la interfaz conversacional. Primer aliado comercial : La cadena Frávega debuta como la primera tienda integrada, transformando la búsqueda asistida en una transacción económica inmediata.

: La cadena debuta como la primera tienda integrada, transformando la búsqueda asistida en una transacción económica inmediata. Estrategia disruptiva: La iniciativa contrasta con MercadoLibre y busca masificar el comercio conversacional mediante la arquitectura operativa de más de 30 entidades financieras.

El ecosistema financiero y el consumo masivo en Argentina registran un salto cualitativo en sus canales digitales. La billetera virtual MODO, la solución de pagos respaldada por más de treinta instituciones bancarias del país, habilitará la realización de compras directas mediante la plataforma de inteligencia artificial ChatGPT, sin requerir que los usuarios abandonen la conversación para completar su transacción.

Esta iniciativa modifica en forma sustancial el recorrido tradicional del comercio electrónico. Hasta ahora, los asistentes virtuales servían como motores de consulta para comparar especificaciones de bienes, buscar promociones bancarias o verificar disponibilidad de stock, desviando posteriormente al usuario hacia la tienda en línea oficial del comercio para realizar el pago correspondiente.

La nueva arquitectura integrada remueve esa barrera intermedia y habilita la ejecución completa del proceso transaccional dentro del chat. De esta manera, el consumidor puede solicitar recomendaciones, seleccionar el producto deseado y realizar el pago electrónico dentro del mismo hilo interactivo de interacción.

El lanzamiento inaugural de este sistema tendrá como socio estratégico a la cadena de electrodomésticos y tecnología Frávega. Los productos de la firma podrán adquirirse en forma directa dentro de la interfaz, y la confirmación final del pedido junto al comprobante comercial llegará directamente al correo electrónico registrado por el cliente.

Esta apuesta tecnológica establece una diferencia estratégica frente a otros actores de peso en el e-commerce regional como MercadoLibre. La compañía fundada por Marcos Galperin mantiene su modelo centralizado y ha evitado hasta el momento permitir la concreción de transacciones de su plataforma a través de aplicaciones o inteligencias artificiales externas.

El salto cualitativo hacia el comercio conversacional

Para hacer operativa esta integración, la billetera debió desarrollar adaptaciones complejas en su plataforma. La infraestructura técnica fue dotada de reglas de negocio específicas capaces de interpretar promociones, validar la identidad del usuario, calcular costos de envío y procesar el cobro bancario en tiempo real dentro de un entorno conversacional.

El principal ejecutivo de la compañía, Rafael Soto, explicó que la prioridad inicial del proyecto está orientada a la experiencia del usuario y al aprendizaje del comportamiento de consumo, más que a conseguir volúmenes masivos de facturación inmediata durante las primeras semanas de funcionamiento.

Respecto de la lógica del desarrollo, el directivo remarcó que "cuando un usuario quiere hacer una compra, pasa primero por la IA y después va al comercio", justificando la decisión de integrar ambas etapas en un único proceso fluido para evitar el abandono del carrito digital.

La elección de ChatGPT como primer entorno operativo responde a su alcance masivo en el mercado argentino. Además, la arquitectura informática desarrollada sobre la plataforma de OpenAI facilita una rápida extensión técnica hacia otros modelos de lenguaje generativo que soliciten incorporarse a la red.

El entramado financiero que sostiene esta infraestructura incluye a los principales bancos públicos, privados y cooperativos del país. Entidades de relevancia masiva como Banco Nación, Galicia, Banco Macro, Santander, BBVA, ICBC y Supervielle forman parte de la red de cobros integrados.

En plazas comerciales estratégicas como Rosario y el resto de la provincia de Santa Fe, donde la densidad de sucursales bancarias y la presencia de cadenas de retail es elevada, esta convergencia ofrece una herramienta relevante para dinamizar las ventas minoristas sin sumar fricciones operativas.

La incorporación futura de nuevos actores dependerá de la compatibilidad tecnológica de sus plataformas de venta. Aquellos comercios minoristas que utilicen marcos de desarrollo similares a los del primer socio del proyecto podrán integrarse con mayor velocidad a este ecosistema de pagos asistidos.

El avance del comercio conversacional plantea un desafío operativo directo para las pymes comerciales. Ya no resulta suficiente mantener un sitio web optimizado en motores de búsqueda tradicionales; ahora se vuelve imprescindible estructurar los catálogos para que los algoritmos puedan procesarlos, cotizarlos y cobrarlos en tiempo real.

La descentralización de los puntos de venta redefine el alcance del e-commerce. Al convertir a las inteligencias artificiales en verdaderos mostradores de cobro, la alianza entre la bancarización digital y los modelos generativos marca un hito en la transformación digital del consumo argentino.