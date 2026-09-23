El nuevo termómetro financiero: por qué los inversores volvieron a poner el foco en la política

El mercado financiero argentino mostró este martes señales contrapuestas. Mientras el Gobierno consiguió despejar una parte importante de los vencimientos de deuda atada al dólar, los bonos soberanos volvieron a caer y el riesgo país avanzó hasta los 555 puntos básicos, su nivel más alto desde mayo.

La combinación de ambos movimientos dejó expuesta la cautela de los inversores. Según un análisis publicado por Infobae, el comportamiento de los activos refleja la sensibilidad del mercado frente al escenario político y electoral, en un contexto que además está condicionado por la evolución de los mercados internacionales.

El canje alivió vencimientos, pero no cambió el clima financiero

El Tesoro logró canjear USD 3.332 millones de una letra dollar linked que vencía a fin de septiembre. La operación permitió postergar aproximadamente el 75% de los vencimientos inmediatos.

La mayor parte de los inversores eligió instrumentos de corto plazo: unos USD 2.419 millones fueron volcados hacia títulos con vencimiento a fines de octubre y otros USD 843 millones hacia instrumentos que vencen en noviembre.

La participación en títulos de mayor plazo fue considerablemente menor. De acuerdo con los datos difundidos, apenas USD 70 millones fueron canjeados por un bono con vencimiento en 2028.

El resultado permitió mejorar el perfil inmediato de vencimientos del Tesoro, aunque también mostró la preferencia de los inversores por mantener posiciones de duración corta.

Bonos a la baja y riesgo país en máximos de casi cinco meses

El segundo dato que siguió de cerca el mercado fue la evolución de los bonos soberanos.

Los títulos argentinos en dólares registraron bajas superiores al 1%, mientras que el riesgo país aumentó 22 puntos básicos hasta los 555 puntos.

El movimiento se produjo pese al resultado favorable del canje de deuda y refleja que la mejora en el perfil de vencimientos no fue suficiente para revertir la cautela sobre los activos argentinos.

A esto se suma un escenario externo menos favorable para los mercados emergentes. Los bonos del Tesoro de Estados Unidos ofrecían rendimientos cercanos al 5%, lo que mantiene el atractivo de los activos denominados en dólares frente a alternativas de mayor riesgo.

El dólar también mostró señales diferentes

En el mercado mayorista, el dólar cerró sin cambios en torno a $1.514, mientras que el volumen operado en el Mercado Libre de Cambios alcanzó los USD 609 millones.

El Banco Central, sin embargo, compró apenas USD 9 millones.

En los mercados financieros, el comportamiento fue diferente: el dólar MEP avanzó a $1.536, mientras que el contado con liquidación subió $30 hasta los $1.606.

La dinámica cambiaria es seguida de cerca por los inversores porque el mercado espera evaluar cómo evolucionará la oferta de dólares una vez que se reduzca el efecto puntual generado por las operaciones vinculadas al canje de deuda.

Energía: el refugio que encuentra el mercado argentino

Mientras los bonos soberanos enfrentaron nuevas ventas, las obligaciones negociables de empresas energéticas aparecieron como una alternativa para los inversores.

Vista reabrió una emisión de obligaciones negociables con vencimiento en 2038 y consiguió USD 400 millones a una tasa del 7,95% anual.

El interés por este tipo de instrumentos coincide con la expectativa de mayores inversiones en el sector energético. En paralelo, el Gobierno avanza en conversaciones vinculadas con un proyecto de gas natural licuado que involucraría inversiones por unos USD 6.000 millones.

El escenario internacional suma presión

A la incertidumbre doméstica se agrega un contexto externo complejo.

El petróleo Brent se ubicó por debajo de los USD 100 por barril luego de señales de posibles conversaciones entre Estados Unidos e Irán y de una recuperación parcial del flujo de crudo a través del estrecho de Ormuz.

Al mismo tiempo, los bonos del Tesoro estadounidense mantuvieron rendimientos elevados, mientras el dólar se fortaleció frente a otras monedas.

Para los activos argentinos, esta combinación representa un desafío adicional: cuando las tasas en Estados Unidos son elevadas, los inversores pueden encontrar alternativas en activos considerados de menor riesgo sin necesidad de asumir tanta exposición a mercados emergentes.

La Bolsa también sintió el cambio de humor

El mercado accionario argentino tampoco quedó al margen.

El índice de acciones líderes prácticamente no mostró variaciones en pesos, pero medido en dólares registró una caída del 1,9%, explicada en buena medida por el movimiento del contado con liquidación.

Entre las acciones que lograron avanzar se ubicaron Transportadora de Gas del Norte, Central Puerto e YPF.

El resultado refleja nuevamente la diferencia entre el desempeño de determinados sectores corporativos y el de la deuda soberana.

Qué mira ahora el mercado

El escenario deja dos señales centrales para los inversores.

Por un lado, el Gobierno consiguió reducir los vencimientos inmediatos de deuda mediante un canje que tuvo una adhesión significativamente superior a la registrada en una operación similar anterior.

Por otro, los bonos soberanos y el riesgo país continuaron mostrando cautela, en un contexto en el que las variables políticas y externas tienen un peso creciente sobre las decisiones de inversión.

La fotografía financiera de esta jornada, por lo tanto, combina un alivio en el calendario de vencimientos con una mayor exigencia del mercado sobre los activos argentinos. El resultado es un escenario en el que el desempeño de los bonos, el dólar y el riesgo país seguirá funcionando como uno de los principales termómetros de las expectativas de los inversores.