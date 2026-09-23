El campo argentino prepara otra cosecha histórica: qué esperan para maíz y soja

La agricultura argentina podría volver a transitar una campaña de máximos productivos. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires proyectó para el ciclo 2026/27 una cosecha total de 157,9 millones de toneladas, apenas 0,5% por encima del récord de 157,1 millones alcanzado durante la campaña anterior.

El dato fue presentado durante el lanzamiento de la Campaña Gruesa de la entidad, donde se destacó que el potencial productivo dependerá, entre otros factores, de la evolución del clima y de las decisiones que tomen los productores durante los próximos meses.

Maíz: otro techo productivo en la mira

Dentro de las principales proyecciones, el maíz aparece nuevamente como uno de los cultivos con mayor potencial. Según la Bolsa de Cereales, el cereal podría volver a superar su máximo histórico de producción, consolidando el crecimiento que viene mostrando en las últimas campañas.

El escenario se da en un contexto en el que el cultivo mantiene una fuerte presencia dentro de la agricultura argentina, aunque la decisión final sobre el área y el nivel tecnológico aplicado a cada lote estará condicionada por variables productivas y económicas.

La campaña también estará atravesada por factores como el comportamiento climático y las decisiones de manejo que puedan definir los rindes finales.

Soja: tercera mejor cosecha de la historia

La oleaginosa también se mantiene entre las protagonistas. La Bolsa de Cereales estima que la soja alcanzaría la tercera mayor producción de su historia, según sus registros.

El cultivo llega además a la campaña 2026/27 con una superficie estimada en torno a 17 millones de hectáreas, de acuerdo con las proyecciones difundidas previamente por la entidad, lo que representa un crecimiento interanual de 1,2%.

En paralelo, la mejora de los precios y la reducción progresiva de los derechos de exportación aparecen como factores que modifican la ecuación económica del cultivo, aunque los costos productivos continúan siendo una variable de atención para el productor.

Más de 35 millones de ha y una producción que roza el récord

La estimación de la Bolsa contempla una superficie total de 37 millones de hectáreas para los seis principales cultivos: soja, maíz, trigo, girasol, sorgo y cebada.

La cifra prácticamente no presenta cambios respecto del ciclo anterior: implica un incremento de apenas 0,2%. El dato refuerza una característica de la campaña proyectada: el salto productivo no estaría explicado por una expansión significativa del área, sino por el potencial de rendimiento de los cultivos.

Desde la Bolsa remarcaron que una parte importante de los productores prevé incrementar su nivel tecnológico, mediante mayores inversiones y adopción de herramientas orientadas a mejorar los rindes.

Más producción, exportaciones y actividad económica

El impacto de la campaña podría extenderse más allá de los lotes. La Bolsa de Cereales proyecta que las exportaciones alcanzarían US$ 41.497 millones, con un crecimiento de 6,9%.

A su vez, el Producto Bruto Agroindustrial llegaría a US$ 54.297 millones, de acuerdo con las estimaciones presentadas durante el lanzamiento de la campaña.

El escenario plantea así una combinación de producción en niveles récord, mayor flujo exportador y un incremento del aporte económico del complejo agroindustrial.

El clima, la variable que puede cambiar el escenario

Aunque los números iniciales son positivos, la propia Bolsa de Cereales advierte que los 157,9 millones de toneladas representan un potencial productivo y no un resultado asegurado.

La evolución del clima durante los próximos meses y las decisiones de manejo serán determinantes para que las estimaciones puedan finalmente transformarse en producción efectiva.

Con una superficie prácticamente estable y perspectivas de mayor productividad, la campaña 2026/27 comienza así con un objetivo concreto: volver a llevar a la agricultura argentina hacia niveles récord de producción.