Presupuesto 2027: Gran Rosario concentra $409.544 millones de inversión, con cárceles y obras en marcha

El Hospital Regional Sur seguirá en obra. Varias estaciones policiales tienen fecha para terminar. En Piñero deberían abrir nuevas cárceles y, hacia los puertos, continuarán los trabajos para mover más camiones con menos demoras. Detrás de esa agenda, el proyecto de presupuesto santafesino para 2027 permite identificar $409.544 millones de inversión destinados al departamento Rosario.

La cifra es importante, pero necesita una aclaración desde el comienzo: no es toda plata para obras dentro de la ciudad. Incluye otras localidades del departamento, como Piñero, y también equipamiento. Tampoco se trata de una lista de anuncios nuevos. Buena parte del dinero deberá sostener proyectos que ya tienen obreros, máquinas y contratos en marcha.

Para toda la provincia, el Gobierno prevé $2,454 billones de gasto de capital, el 13% del presupuesto. Esa cuenta reúne construcciones, equipos, transferencias para inversión y financiamiento. El desafío para 2027 será convertir las partidas en avances y, en varios casos, en inauguraciones.

La mayor cuenta está en seguridad

De los $409.544 millones identificados para el departamento Rosario, casi siete de cada diez pesos corresponden a la Unidad Ejecutora de Proyectos Especiales: $286.733 millones. Es el organismo que concentra los grandes programas de inversión en cárceles y seguridad.

El resto se distribuye entre Obras Públicas, con $50.329 millones; Economía, con $36.807 millones; Vialidad, con $20.600 millones, y Vivienda y Urbanismo, con $15.075 millones.

Dos cárceles con fecha para 2027

La cárcel para presos de alto perfil tiene prevista su apertura en mayo de 2027. La Provincia informó una inversión superior a $143.000 millones para ese establecimiento.

También en Piñero se construye la Unidad Penitenciaria 13. Se licitó con un presupuesto oficial de $118.756 millones y un plazo de 480 días. Cuando se presentó, se anunció que estaría terminada a comienzos de 2027.

El presupuesto reserva, para toda la provincia, $256.244 millones al programa de emergencia penitenciaria y otros $51.275 millones al de emergencia de seguridad pública.

El hospital avanza, pero no tiene fecha de estreno para el próximo año

En Rosario, una de las obras más esperadas seguirá siendo el Hospital Regional Sur. Los trabajos se reiniciaron en febrero de 2026, con una inversión anunciada superior a $47.000 millones y la UTE Dinale, Edeca y Pecam a cargo.

El plazo informado fue de 1.100 días, unos tres años. Por eso, que el hospital esté dentro de la agenda del presupuesto 2027 significa que continuará su construcción, no que vaya a abrir durante ese año.

Las estaciones policiales que deberían abrir

Las estaciones policiales tienen un calendario más cercano. En octubre, la de Rosario Centro registraba un avance del 80% y una fecha de finalización prevista para marzo de 2027.

La de Rosario Norte llevaba un 25% de ejecución y apuntaba a julio. La del Noroeste, en Jorge Newbery y García del Cossio, también está en construcción, con terminación proyectada durante el próximo año.

A esa lista se suma la nueva Central de Análisis del 911. El gobernador Maximiliano Pullaro expresó la expectativa de tenerla terminada antes de que finalice 2027.

Son fechas anunciadas, que dependerán de cómo avancen los trabajos. Pero permiten distinguir las obras que deberían empezar a prestar servicios de aquellas que seguirán en construcción. Lo que todavía no muestran estas planillas es cuánto dinero tendrá cada una por separado.

Los millones que van hacia los puertos

La otra gran cuenta regional está en los accesos para las cargas. El Programa Integral de Logística Urbana y Metropolitana del Gran Rosario tiene previstos $227.299 millones de capital para 2027.

Dentro de ese programa están dos obras concretas: la segunda etapa del tercer carril de la autopista Rosario–Santa Fe, desde el acceso San Lorenzo Centro hasta el acceso al desvío Timbúes, y la segunda etapa del desvío de tránsito pesado de la ruta provincial 91, en el acceso a Timbúes. Son trabajos que buscan mejorar la circulación hacia el complejo portuario.

Por otra parte, Vivienda y Urbanismo tiene asignados $15.075 millones de capital al departamento Rosario. A escala provincial, sus programas incluyen desarrollos habitacionales, infraestructura para barrios, mejoramiento del hábitat y créditos hipotecarios.