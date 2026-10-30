El Niño enciende una alerta en los lotes: más agua genera más presión de malezas

Resumen Ejecutivo El INTA advierte que las precipitaciones del fenómeno El Niño en la campaña 2026/27 incrementarán la germinación y expansión de malezas en los cultivos.

advierte que las precipitaciones del fenómeno en la campaña incrementarán la germinación y expansión de malezas en los cultivos. Especialistas recomiendan intensificar el monitoreo de lotes y aplicar un manejo integrado que combine prácticas culturales con la rotación de principios activos.

y aplicar un que combine prácticas culturales con la rotación de principios activos. Para prevenir la compactación en suelos húmedos, sugieren optimizar las ventanas operativas de ingreso y priorizar el uso de drones pulverizadores en zonas anegadas.

Las perspectivas climáticas para la campaña agrícola 2026/27 plantean un escenario que exige prestar especial atención al manejo de malezas. La mayor disponibilidad de agua prevista por la influencia del fenómeno El Niño podría favorecer el desarrollo de los cultivos, pero también generar condiciones propicias para la germinación y expansión de especies que compiten por los recursos del suelo.

Frente a este panorama, especialistas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) advirtieron que el desafío no pasa necesariamente por incrementar la cantidad de aplicaciones, sino por mejorar la precisión de las intervenciones y avanzar hacia un manejo integrado.

Según los pronósticos para el trimestre octubre-diciembre, en la provincia de Entre Ríos existe una mayor probabilidad de registrar precipitaciones normales o superiores a los valores habituales. Ana Wingeyer, especialista del INTA Paraná, explicó que esta mayor disponibilidad hídrica puede beneficiar el crecimiento de los cultivos, aunque también favorecer la emergencia y el establecimiento de nuevas poblaciones de malezas.

En este contexto, uno de los principales desafíos será anticiparse a los distintos flujos de emergencia. Javier Crespo, especialista en manejo integrado de malezas del INTA Paraná, señaló que las condiciones húmedas pueden favorecer la germinación, emergencia y crecimiento de nuevas cohortes, prolongando los períodos de infestación y control.

Además, las malezas ya establecidas pueden incrementar su biomasa y su capacidad competitiva por recursos fundamentales como el agua, la radiación y los nutrientes.

Más monitoreo y aplicaciones precisas

Ante estas condiciones, los especialistas remarcaron la importancia de intensificar el monitoreo de los lotes. Identificar las especies presentes, su densidad, tamaño, estado fenológico y distribución espacial permitirá establecer prioridades y definir intervenciones de acuerdo con las necesidades de cada ambiente.

La mayor disponibilidad de agua también modifica el comportamiento de los herbicidas en el sistema suelo-planta. Factores como la solubilidad, la adsorción, el contenido de materia orgánica, la textura y la persistencia del producto influyen sobre su movilidad y el riesgo de desplazamiento del ingrediente activo.

Por eso, desde el INTA destacan que la selección de herbicidas debe contemplar tanto la eficacia sobre las especies objetivo como su comportamiento en el suelo. La elección de dosis, momentos y condiciones de aplicación debe realizarse siguiendo las indicaciones del marbete y el criterio del profesional agronómico.

El manejo integrado gana protagonismo

Otro de los puntos centrales es la necesidad de combinar diferentes herramientas para reducir la presión de selección sobre las poblaciones resistentes.

Entre las alternativas mencionadas se encuentran las prácticas culturales, la incorporación de cultivos de cobertura y la rotación de mecanismos de acción de herbicidas.

Esta estrategia busca evitar que el control de malezas dependa exclusivamente de una herramienta química y contribuir a preservar la eficacia de las tecnologías disponibles.

Suelos húmedos: cuándo ingresar al lote

Las precipitaciones frecuentes también pueden generar restricciones operativas. El tránsito de maquinaria sobre suelos húmedos aumenta el riesgo de compactación y deterioro de la estructura del suelo.

En ese sentido, Crespo planteó la necesidad de modificar los criterios para decidir el ingreso a los lotes. La recomendación es evaluar qué intervención puede generar el mayor beneficio agronómico dentro de la próxima ventana operativa disponible, en lugar de concentrarse únicamente en cuándo será posible ingresar.

También resulta fundamental considerar el período necesario para que los herbicidas sean absorbidos. Una precipitación temprana puede reducir la eficacia de determinados tratamientos y comprometer sus resultados.

Como complemento, las aplicaciones aéreas y el uso de drones pulverizadores pueden ser herramientas útiles en sectores específicos donde las condiciones del suelo dificultan el ingreso de equipos terrestres.

Una campaña que exige anticipación

El escenario climático previsto para la campaña agrícola 2026/27 plantea la necesidad de ajustar las estrategias de manejo a las condiciones particulares de cada lote.

La planificación por ambientes, el monitoreo permanente y el diagnóstico técnico serán fundamentales para aprovechar la disponibilidad de agua sin perder de vista los riesgos asociados al crecimiento de malezas.

El mensaje de los especialistas del INTA es claro: frente a un escenario más húmedo, la respuesta no necesariamente debe ser aplicar más, sino intervenir mejor, con mayor información y precisión.

Las perspectivas climáticas para la campaña agrícola 2026/27 plantean un escenario que exige prestar especial atención al manejo de malezas. La mayor disponibilidad de agua prevista por la influencia del fenómeno El Niño podría favorecer el desarrollo de los cultivos, pero también generar condiciones propicias para la germinación y expansión de especies que compiten por los recursos del suelo.

Frente a este panorama, especialistas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) advirtieron que el desafío no pasa necesariamente por incrementar la cantidad de aplicaciones, sino por mejorar la precisión de las intervenciones y avanzar hacia un manejo integrado.

Según los pronósticos para el trimestre octubre-diciembre, en la provincia de Entre Ríos existe una mayor probabilidad de registrar precipitaciones normales o superiores a los valores habituales. Ana Wingeyer, especialista del INTA Paraná, explicó que esta mayor disponibilidad hídrica puede beneficiar el crecimiento de los cultivos, aunque también favorecer la emergencia y el establecimiento de nuevas poblaciones de malezas.

En este contexto, uno de los principales desafíos será anticiparse a los distintos flujos de emergencia. Javier Crespo, especialista en manejo integrado de malezas del INTA Paraná, señaló que las condiciones húmedas pueden favorecer la germinación, emergencia y crecimiento de nuevas cohortes, prolongando los períodos de infestación y control.

Además, las malezas ya establecidas pueden incrementar su biomasa y su capacidad competitiva por recursos fundamentales como el agua, la radiación y los nutrientes.

Más monitoreo y aplicaciones precisas

Ante estas condiciones, los especialistas remarcaron la importancia de intensificar el monitoreo de los lotes. Identificar las especies presentes, su densidad, tamaño, estado fenológico y distribución espacial permitirá establecer prioridades y definir intervenciones de acuerdo con las necesidades de cada ambiente.

La mayor disponibilidad de agua también modifica el comportamiento de los herbicidas en el sistema suelo-planta. Factores como la solubilidad, la adsorción, el contenido de materia orgánica, la textura y la persistencia del producto influyen sobre su movilidad y el riesgo de desplazamiento del ingrediente activo.

Por eso, desde el INTA destacan que la selección de herbicidas debe contemplar tanto la eficacia sobre las especies objetivo como su comportamiento en el suelo. La elección de dosis, momentos y condiciones de aplicación debe realizarse siguiendo las indicaciones del marbete y el criterio del profesional agronómico.

El manejo integrado gana protagonismo

Otro de los puntos centrales es la necesidad de combinar diferentes herramientas para reducir la presión de selección sobre las poblaciones resistentes.

Entre las alternativas mencionadas se encuentran las prácticas culturales, la incorporación de cultivos de cobertura y la rotación de mecanismos de acción de herbicidas.

Esta estrategia busca evitar que el control de malezas dependa exclusivamente de una herramienta química y contribuir a preservar la eficacia de las tecnologías disponibles.

Suelos húmedos: cuándo ingresar al lote

Las precipitaciones frecuentes también pueden generar restricciones operativas. El tránsito de maquinaria sobre suelos húmedos aumenta el riesgo de compactación y deterioro de la estructura del suelo.

En ese sentido, Crespo planteó la necesidad de modificar los criterios para decidir el ingreso a los lotes. La recomendación es evaluar qué intervención puede generar el mayor beneficio agronómico dentro de la próxima ventana operativa disponible, en lugar de concentrarse únicamente en cuándo será posible ingresar.

También resulta fundamental considerar el período necesario para que los herbicidas sean absorbidos. Una precipitación temprana puede reducir la eficacia de determinados tratamientos y comprometer sus resultados.

Como complemento, las aplicaciones aéreas y el uso de drones pulverizadores pueden ser herramientas útiles en sectores específicos donde las condiciones del suelo dificultan el ingreso de equipos terrestres.

Una campaña que exige anticipación

El escenario climático previsto para la campaña 2026/27 plantea la necesidad de ajustar las estrategias de manejo a las condiciones particulares de cada lote.

La planificación por ambientes, el monitoreo permanente y el diagnóstico técnico serán fundamentales para aprovechar la disponibilidad de agua sin perder de vista los riesgos asociados al crecimiento de malezas.

El mensaje de los especialistas del INTA es claro: frente a un escenario más húmedo, la respuesta no necesariamente debe ser aplicar más, sino intervenir mejor, con mayor información y precisión.