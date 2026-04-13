Eliminaron trabas y abaratan créditos para el agro: todos los detalles

En una medida con impacto directo sobre el financiamiento del sector agropecuario, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) decidió eliminar una normativa que penalizaba a los productores que mantenían stock de soja o trigo sin comercializar.

Hasta ahora, quienes conservaban granos en acopio —una práctica habitual como resguardo de valor o estrategia comercial— enfrentaban condiciones más restrictivas para acceder a créditos bancarios. En concreto, la normativa imponía tasas más elevadas o directamente limitaba el acceso a líneas subsidiadas, lo que generaba un costo financiero adicional para los productores.

Con la derogación de esta disposición, el Gobierno busca mejorar las condiciones de financiamiento para el agro, especialmente en un contexto donde la necesidad de capital de trabajo es clave para encarar campañas productivas y sostener niveles de inversión. La medida apunta a normalizar el acceso al crédito independientemente de la estrategia comercial del productor.

Desde el sector venían cuestionando esta regulación por considerarla distorsiva, ya que obligaba indirectamente a vender la producción para poder acceder a financiamiento en mejores condiciones. Esto, según entidades rurales y analistas, afectaba la capacidad de planificación y la administración eficiente de los granos como activo.

Ahora, con el cambio normativo, se espera una mayor fluidez en el otorgamiento de créditos y una reducción en las tasas efectivas que enfrentan los productores. Además, podría incentivar una mayor retención de granos en momentos de precios bajos, permitiendo decisiones comerciales más estratégicas.

La decisión se enmarca en una serie de medidas orientadas a recomponer la relación entre el sistema financiero y el sector agropecuario, considerado clave para la generación de divisas. En este sentido, mejorar el acceso al crédito es visto como un factor central para sostener la producción y potenciar las exportaciones.