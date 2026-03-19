Financiamiento para el campo: detalles de las líneas del Banco Santa Fe y la Provincia

El Banco Santa Fe y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe anunciaron un programa anual de financiamiento con tasas subsidiadas destinado a acompañar el desarrollo del sector productivo santafesino durante 2026.

El anuncio se realizó durante Expoagro 2026, la tradicional muestra agroindustrial donde la entidad financiera registró una fuerte demanda de financiamiento por parte de productores, empresas y pymes. Durante los días de exposición, el banco recibió más de 600 solicitudes de crédito por un total superior a $100.000 millones, reflejando el dinamismo del entramado productivo provincial y la necesidad de herramientas financieras para potenciar su crecimiento.

El nuevo programa tiene como objetivo impulsar y apalancar al sector productivo mediante distintas alternativas de financiamiento que se adapten a cada empresa, pyme o productor. Las líneas permitirán financiar tanto capital de trabajo como proyectos de inversión, y también promover la transición de la matriz productiva hacia modelos más sostenibles, acompañando la incorporación o modernización de bienes de capital que mejoren la eficiencia energética, optimicen el uso del agua o fortalezcan la infraestructura hídrica.

“Desde Banco Santa Fe trabajamos junto al Gobierno provincial para acercar herramientas financieras que acompañen el desarrollo de quienes producen, invierten y generan empleo en la provincia” señaló Juan José Dal Pastro, gerente corporativo de Banca Mayorista de la entidad.

Para el gerente, la gran cantidad de solicitudes recibidas durante Expoagro “demuestra la confianza del sector productivo en el banco y en estas herramientas de financiamiento”, al tiempo que ratificó el compromiso de seguir acompañando a las empresas, pymes y productores santafesinos con soluciones concretas que les permitan crecer y desarrollarse.

Capital de Trabajo (Cupo: $20.000 millones)

· Tasas fijas y variables

· Plazos de 12 o 18 meses según la tasa

· Sistema francés (mensual o semestral)

· Monto máximo: $200 millones

Inversión Productiva (Cupo: $20.000 millones)

· Tasas fijas y variables

· Plazos de 24 o 36 meses según la tasa

· Sistema alemán (irregular) o francés (mensual, trimestral o semestral)

· Monto máximo: $200 millones

Inversión Productiva para Riego (Cupo: $1.000 millones)

· Destinada a sistemas que mejoren la eficiencia en riego e infraestructura hídrica

· Tasas fijas y variables

· Plazos de 24 o 36 meses según la tasa

· Sistema alemán (irregular) o francés (mensual, trimestral o semestral)

· Monto máximo: $150 millones

Leasing Sustentable (Cupo: $1.000 millones)

· Destinado a inversiones en energías renovables y eficiencia energética

· Tasa variable

· Plazo de 61 meses

· Sistema francés (mensual)

· Monto máximo: $100 millones