El espejismo del 7,5%: lo que los números del INDEC advierten a las empresas

Resumen Ejecutivo El INDEC reportó una tasa de desocupación del 7,5% para el cuarto trimestre de 2025 en 31 aglomerados urbanos, sobre una Población Económicamente Activa (PEA) de 14,6 millones de personas.

reportó una para el cuarto trimestre de 2025 en 31 aglomerados urbanos, sobre una Población Económicamente Activa (PEA) de 14,6 millones de personas. La calidad del empleo es el principal desafío empresarial: la informalidad laboral alcanza el 43,0% y el 36,3% de los asalariados carece de aportes jubilatorios.

y el 36,3% de los asalariados carece de aportes jubilatorios. Se evidencia una fuerte polarización en la intensidad laboral: un 29,2% se encuentra sobreocupado (trabajando más de 45 horas semanales), lo que eleva el riesgo de agotamiento corporativo.

(trabajando más de 45 horas semanales), lo que eleva el riesgo de agotamiento corporativo. El cuentapropismo domina la categoría de no asalariados con un 86,9%, reconfigurando la red de proveedores y las estrategias de tercerización de las organizaciones.

El cierre de cada ejercicio fiscal a menudo obliga a trazar balances que exceden las planillas de cálculo de cada compañía para adentrarse en la radiografía macroeconómica que moldea el consumo y la inversión. Los recientes datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) correspondientes al cuarto trimestre de 2025 sobre el mercado de trabajo en 31 aglomerados urbanos ofrecen una perspectiva ineludible. Con una tasa de desocupación del 7,5%, el entramado productivo se enfrenta a un escenario donde el volumen de puestos de trabajo parece mantenerse a flote, pero la calidad y la composición estructural de los mismos encienden señales de alerta para cualquier directivo que busque proyectar un crecimiento sostenido a mediano plazo.

En el núcleo de la actividad económica del país, donde convergen la agroindustria, la manufactura y los servicios de alto valor, comprender la anatomía de la Población Económicamente Activa (PEA) es fundamental para la toma de decisiones. Actualmente, 14,6 millones de personas conforman esta fuerza vital, representando el 48,6% de la población urbana medida. Sin embargo, la métrica que requiere una lectura gerencial más profunda no es la de aquellos que buscan empleo y no lo encuentran, sino la anatomía interna de los 13,5 millones de ocupados. La gestión del capital humano y la planificación de las organizaciones dependen críticamente de saber leer entre líneas estos porcentajes.

Analizar el mercado laboral es similar a auditar una extensa cadena de suministro; si una proporción significativa de los componentes de entrada carece de certificaciones de calidad o previsibilidad, el producto final inevitablemente sufrirá en su capacidad de competir. En el ámbito de los recursos humanos, esa falta de previsibilidad se traduce en la economía no registrada. Según el último informe oficial, el 43,0% de los trabajadores se encuentra en la informalidad laboral. Esta cifra trasciende el mero dato estadístico para convertirse en un factor de fuerte distorsión competitiva.

Las empresas que operan bajo el estricto cumplimiento normativo, absorbiendo las correspondientes cargas tributarias y patronales, deben convivir en un ecosistema comercial con actores que operan con estructuras de costos marginales al margen de la ley. Esto genera una fricción constante en la fijación de precios y dificulta la retención de talento. Como bien advirtió el economista y premio Nobel Paul Krugman, "La productividad no lo es todo, pero a largo plazo lo es casi todo". Un mercado con niveles tan altos de empleo no registrado encuentra un techo de cristal en su productividad agregada, limitando severamente la asimilación de nuevas tecnologías y la capacitación continua que demandan los sectores más dinámicos.

Desglosando el universo de los trabajadores asalariados, que representan el 71,5% del total de ocupados, el panorama revela que un 36,3% de este grupo carece de descuento jubilatorio. Esta precariedad impacta de lleno en la matriz del consumo interno. Un trabajador sin red de seguridad social se convierte en un consumidor sumamente conservador, cuyo horizonte de planificación financiera es de muy corto plazo. Para las compañías orientadas al mercado doméstico, este escenario se traduce en una demanda volátil y altamente reactiva a los shocks de precios.

Por otro lado, el panorama de los trabajadores no asalariados, que componen el 28,5% restante de la matriz ocupacional, consolida una tendencia que ha cobrado un enorme protagonismo en los últimos años. Dentro de esta cohorte, un abrumador 86,9% opera por cuenta propia. Si bien una fracción de este porcentaje representa a profesionales independientes y consultores de alta calificación que optan libremente por la flexibilidad, una vasta mayoría ha sido empujada al cuentapropismo como una estrategia de adaptación ante la escasez de empleo asalariado formal.

Este fenómeno del cuentapropismo masivo reconfigura por completo el mapa del relacionamiento B2B (Business to Business). Numerosas organizaciones han comenzado a tercerizar eslabones operativos en estos micro-actores. Si bien esto puede reducir ciertos costos fijos, exige de la gerencia un esfuerzo redoblado en la estandarización de procesos y auditorías de calidad. La gestión de una red capilar de proveedores independientes requiere herramientas y enfoques de liderazgo muy distintos a los de la administración tradicional de nóminas internas.

Otro vector crucial que arroja el relevamiento del INDEC es la intensidad de la ocupación. Resulta sintomático que un 29,2% de los ocupados se encuentre sobreocupado, lo que implica jornadas de más de 45 horas semanales. En el extremo opuesto, un 12,3% está subocupado, trabajando menos de 35 horas a pesar de estar plenamente dispuesto a extender su jornada laboral. Esta aguda polarización en la distribución de la carga de trabajo plantea serios interrogantes para la sustentabilidad operativa.

En un entorno corporativo donde la agilidad mental y la innovación son los verdaderos diferenciales competitivos, el agotamiento prolongado o "burnout" de la fuerza laboral sobreocupada es un riesgo sistémico que corroe la rentabilidad desde adentro. No olvidemos que el éxito de las empresas depende invariablemente de equipos lúcidos y con capacidad de ejecución intacta. Las altas tasas de sobreocupación sugieren que una parte crítica del talento corporativo está operando al límite de su ancho de banda físico y mental.

El desafío inminente para quienes lideran la estrategia de negocio radica en adaptar sus modelos a esta realidad dual y fragmentada. Por una parte, resulta imperativo blindar los procesos centrales reteniendo al talento clave mediante propuestas de valor integrales que excedan lo meramente transaccional, brindando anclas de estabilidad en un océano de informalidad. Por otra parte, se debe desarrollar la destreza organizacional para articularse eficientemente con un entorno creciente de servicios tercerizados y trabajadores autónomos, mitigando siempre los riesgos contingentes.

La foto que devuelve el último trimestre de 2025 demuestra empíricamente que la relativa tranquilidad de un dígito en la tasa de desocupación encubre corrientes estructurales de enorme complejidad. La informalidad asimétrica, la disparidad en la intensidad de las jornadas y la marcada atomización del trabajo independiente no deben interpretarse como simples anomalías estadísticas, sino como variables endógenas ineludibles del clima de negocios.

Decodificar con precisión la verdadera composición del mercado de trabajo argentino otorga a las empresas la ventaja de anticipar escenarios de tensión, calibrar sus pronósticos de demanda con mayor realismo y afinar sus arquitecturas de contratación. La lectura inteligente de la macroeconomía se erige, en este contexto, como la brújula indispensable para transformar el dato duro en pura ventaja competitiva.