Un gigante de las golosinas se quedó con el 1° lote de maíz: ¿cuánto pagó la tonelada?

Se llevó a cabo el simbólico y tradicional remate organizado por la Bolsa de Cereales de Córdoba en conjunto con la Asociación Maíz y Sorgo Argentino (MAIZAR), marcando el inicio de la comercialización de la cosecha.

Con este evento, las entidades vi

sibilizan la trascendencia productiva del cereal en la región y el impacto que genera en el sistema económico y productivo de la agroindustria.

La empresa Arcor resultó ganadora de la puja de remate y se quedó con el lote, que provino de Mercedes, Corrientes, siendo el productor la firma Copra S.A, por un valor que alcanzó los 500 mil pesos, con una base que partió desde los 245 mil.

Se trata de 7.000 kilos/hectárea de producción estimada, en 542 hectáreas sembradas de la variedad NK SYN 505 VIP3, con fecha de siembra el 10 de agosto de 2025 y de cosecha el 10 de enero de 2026.

La Bolsa y Cámara de Cereales de Córdoba fue la encargada de analizarlo y constatar que cumple con los requisitos necesarios para participar del certamen.

Como es costumbre, el remate tiene un fin solidario y benéfico, ya que el productor COPRA S.A, ha decidido donar lo recaudado al Asilo de Ancianos y la Asociación de Padres y Amigos del Discapacitado Mental (A.P.A.DE.M); mientras que la Bolsa de Cereales hace lo propio destinando su parte a la Fundación Banco de Alimentos de Córdoba.

Durante el remate, la presidente de la Bolsa de Cereales de Córdoba, Laura Passerini, instó a sumar más valor agregado a la producción y pidió por la eliminación definitiva de los derechos de exportación.

Passerini aseguró que “en esta octava edición celebramos la resiliencia del productor de campo, la gran campaña y potencial que tiene el maíz. Córdoba es la principal productora, y es su principal producto exportable, por eso solicitamos al Gobierno Nacional una mirada productiva sobre el campo, y no solo recaudatoria. Somos un sector con gran potencial, podría ser mucho más eficiente y sabe trabajar, por eso necesitamos la eliminación definitiva de los derechos de exportación”

Seguidamente, el ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, invitó a desarrollar un trabajo conjunto que impulse una nueva Ley de Biocombustibles, para darle más valor a la producción y permita, a su vez, generación de empleo genuino e inversiones.

“Un año más la Bolsa pone en valor la cadena de maíz, con un primer lote de una provincia que no es maicera, como Corrientes. Córdoba es motor de este cultivo y de la producción. Desde la Provincia siempre estamos presentes para potenciar la transformación, donde tenemos mucho por hacer y trabajar, para llegar a los resultados de Estados Unidos o Brasil. Necesitamos transformar los biocombustibles, sobretodo en bioetanol el maíz que producimos, y la proteína vegetal en animal” señaló Busso.

Por su parte, Matías Mensa, en representación de Maizar, valoró la presencia de autoridades y representantes de Bolsas e instituciones de todo el país, lo que demuestra un claro gesto de federalismo y acompañamiento conjunto del campo argentino.

Cabe señalar, que el contexto es altamente favorable, según las estimaciones de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, el área sembrada alcanza las 10,4 millones de hectáreas, un 13 por ciento por encima del ciclo previo, cuando fue de 9,2 millones de hectáreas.

En paralelo, Córdoba es la principal provincia productora con cerca del 35 por ciento del total producido, seguido por Buenos Aires, Santa Fe, Santiago del Estero, La Pampa, Salta, Entre Ríos, San Luis y Chaco.

De acuerdo a las estimaciones del Departamento de Información Agronómica de la Bolsa de Cereales de Córdoba, nuestra provincia produciría en esta campaña cerca de 18 millones de toneladas, con una superficie sembrada de casi 3 millones de hectáreas, por encima del promedio histórico.

Estos resultados reflejan tanto las condiciones productivas como el esfuerzo y compromiso de todos los actores que integran la cadena maicera.