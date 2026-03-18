CFO argentinos anticipan la inflación y priorizan eficiencia e inversión tecnológica

En un año atravesado por cambios económicos y políticos, la agenda estratégica de los directores financieros (CFO, por sus siglas en inglés) en Argentina comienza a mostrar un giro claro hacia la eficiencia operativa, la inversión tecnológica y la consolidación empresarial como pilares centrales para 2026.

Así lo indica una encuesta realizada por la consultora BDO Argentina entre líderes financieros de distintas industrias, que relevó expectativas, desafíos y necesidades de gestión en un contexto marcado por una mayor previsibilidad macroeconómica respecto de años anteriores.

Uno de los principales datos del informe está vinculado a las proyecciones inflacionarias. Según el relevamiento, cerca del 73% de los CFO estima una inflación interanual ubicada entre el 20% y el 30%, niveles similares a los registrados durante 2025. En tanto, casi un 25% prevé una inflación inferior al 20%, mientras que apenas un 4% considera posible un escenario superior al 30%.

Este marco de relativa estabilidad abre espacio para decisiones de inversión. Más del 55% de los ejecutivos financieros señaló que financiará nuevos proyectos principalmente mediante la reinversión de utilidades, mientras que el 47% contempla recurrir al crédito bancario local. Además, alrededor de una cuarta parte evalúa aportes de capital de socios o el acceso al mercado de capitales.

Sin embargo, la mirada general continúa siendo cautelosa. Más del 90% de los encuestados considera que la presión fiscal efectiva sobre sus compañías no disminuirá durante 2026, lo que mantiene restricciones sobre la rentabilidad y la planificación financiera.

Eficiencia y digitalización, en el centro de la estrategia

En este contexto, casi tres cuartas partes de los CFO ubican la optimización de costos y el aumento de la eficiencia como su principal objetivo estratégico. Paralelamente, el 49% prioriza inversiones en innovación y transformación digital como herramienta clave para sostener la competitividad.

Entre las tecnologías más mencionadas aparecen la automatización de procesos, la inteligencia artificial aplicada a finanzas, el análisis de big data, las plataformas en la nube y soluciones de ciberseguridad.

A su vez, el 45% de los líderes financieros busca consolidar su posición en el mercado actual, mientras que un 29% apunta al desarrollo de nuevos productos y un 22% analiza expandirse hacia mercados internacionales.

Un rol financiero cada vez más estratégico

El estudio también refleja una evolución en el rol del CFO, que deja de centrarse exclusivamente en el control financiero para asumir funciones vinculadas a la generación de valor y el acompañamiento estratégico del negocio.

En términos de talento, las empresas priorizan perfiles con adaptabilidad al cambio, pensamiento estratégico, liderazgo de equipos, dominio tecnológico, capacidad de resolución de problemas y habilidades de comunicación.

“El 2026 estará definido por dos fuerzas estratégicas: la competitividad real de las organizaciones y la capacidad del management para liderar transformaciones profundas”, señaló Fernando Garabato, director del informe. Según explicó, el financiamiento inicial provendrá mayormente de utilidades reinvertidas y crédito bancario, aunque en muchos casos será necesario recurrir a aportes de capital o procesos de reestructuración financiera.

Desde la perspectiva de la comunidad financiera, la inflación muestra una tendencia de estabilización, aunque mantiene una inercia significativa cercana al 30% anual, generando tensiones entre costos y precios que obligan a revisar márgenes y estrategias comerciales.