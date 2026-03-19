"Beef on Dairy": cuando la genética carnicera sobre vacas lecheras impulsa negocios

Tras una caída de la oferta ganadera debido a la la retención de animales para engorde que están llevando adelante los productores en Argentina, mejores precios internacionales y una exportación más fluida, el negocio de la carne bovina se ha vuelto muy redituable.

Este escenario trae aparejado mejores posibilidades para los tambos, que pueden reconfigurar sus estructuras de negocio y aprovechar las posibilidades que actualmente ofrece la cría de bovinos destinados al consumo de carne.

El especialista Gustavo Schuenemann destacó sus beneficios en Estados Unidos, señalando que “acortó los días en alimentación y mejoró la ganancia diaria de peso en feedlot, con menos riego de absceso hepático, redujo el largo de carcasa y por ende esto significa menos riego de decomiso en matadero al no tocar el suelo, y agregó valor el ternero en el tambo, el feedlot y los frigoríificos”.

Este sistema –muy popular en EE.UU y en franco crecimiento en Nueva Zelandia y Australia- impulsó la iniciativa de realizar una jornada específica que tendrá lugar en la Sociedad Rural de San Francisco en el marco de la mega expo lechera más importante del Cono Sur.

Un caso emblemático

Lorna Marshall desde hace una década es la vicepresidenta de Beef Genetics de Select Sires Inc. A la vez es integrante de una familia de productores en la zona de Burlington, Estado de Colorado.

Con la compra de la primera vaca raza Gelbvieh registrada en 1993, el proyecto de los Marshall ha crecido desde entonces hasta convertirse en una operación ganadera diversificada que incluye tres razas de ganado registrado, ganado comercial, un servicio personalizado de inseminación artificial (IA) y una empresa de pastoreo por encargo.