La Fed mantuvo tasas y proyecta más inflación: ¿por qué viene "lenta" la desaceleración?

Resumen Ejecutivo Tasas de Interés Inalteradas: La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) mantuvo la tasa de referencia en el rango de 3,5% a 3,75% , en una decisión alineada con las expectativas del mercado global.

La mantuvo la tasa de referencia en el rango de , en una decisión alineada con las expectativas del mercado global. Revisión Inflacionaria: El organismo elevó la proyección del índice PCE al 2,7% para 2026 , reflejando una desaceleración de precios más lenta debido al encarecimiento del petróleo y conflictos en Medio Oriente .

El organismo elevó la proyección del al , reflejando una desaceleración de precios más lenta debido al encarecimiento del y conflictos en . Postura de Jerome Powell: El presidente de la Fed ratificó una estrategia de "esperar y ver" , limitando la posibilidad de recortes rápidos y anticipando apenas una reducción en el costo del dinero durante el año.

El presidente de la Fed ratificó una estrategia de , limitando la posibilidad de recortes rápidos y anticipando apenas una reducción en el costo del dinero durante el año. Crecimiento Económico: Pese a la persistencia inflacionaria, la proyección de crecimiento del PBI estadounidense se ajustó al alza, alcanzando un 2,4% para 2026 .

Pese a la persistencia inflacionaria, la proyección de estadounidense se ajustó al alza, alcanzando un . Impacto en Emergentes: El escenario de tasas altas por más tiempo incrementa la presión sobre el dólar y restringe la liquidez internacional, afectando directamente las condiciones financieras de países como la Argentina.

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) decidió mantener sin cambios la tasa de interés de referencia en el rango de 3,5% a 3,75%, en una resolución ampliamente esperada por los mercados internacionales. Sin embargo, el dato más relevante del anuncio fue la revisión al alza de las proyecciones de inflación, señal de que el proceso de desaceleración de precios avanza más lento de lo previsto.

La decisión se tomó tras la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), en un contexto atravesado por tensiones geopolíticas y volatilidad energética, factores que complican el equilibrio entre crecimiento económico y control inflacionario.

Según el nuevo Resumen de Proyecciones Económicas del organismo, la inflación medida por el índice de gastos de consumo personal (PCE), indicador preferido por la Fed, se ubicaría en 2,7% hacia 2026, por encima del 2,4% estimado previamente. El ajuste responde principalmente al encarecimiento del petróleo y a riesgos derivados del conflicto en Medio Oriente, que presionan sobre los costos globales.

Inflación persistente y tasas altas por más tiempo

El presidente de la Fed, Jerome Powell, sostuvo que el banco central mantiene una postura prudente ante señales económicas mixtas. Si bien el crecimiento proyectado para la economía estadounidense fue levemente revisado al alza —hasta 2,4% para 2026—, la inflación continúa por encima del objetivo del 2%, lo que limita la posibilidad de recortes rápidos en el costo del dinero.

El organismo anticipa apenas un recorte de tasas durante el año, reflejando una estrategia de “esperar y ver” frente a un entorno internacional volátil.

Además, la Fed reconoció que los acontecimientos geopolíticos generan riesgos en ambos sentidos: pueden desacelerar la actividad económica, pero al mismo tiempo impulsar nuevos aumentos de precios, especialmente vía energía.

Impacto en mercados y economías emergentes

La decisión refuerza la expectativa de tasas altas por más tiempo en Estados Unidos, un factor clave para los flujos financieros globales. Para países emergentes —incluida Argentina— esto suele traducirse en mayor presión sobre el dólar, condiciones financieras más restrictivas y menor liquidez internacional.

Los mercados reaccionaron con movimientos moderados en bonos y acciones, mientras los inversores recalibran sus expectativas sobre la política monetaria estadounidense y el ritmo de futuros recortes.