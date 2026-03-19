Crearon un plan para garantizar la cobertura médica de monotributistas: ¿cómo funciona?

El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo mecanismo destinado a proteger la cobertura médica de los monotributistas frente al cierre o crisis de obras sociales. La medida fue oficializada mediante la Resolución 492/2026 de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), publicada en el Boletín Oficial.

La iniciativa crea una sección especial dentro del registro de agentes del seguro de salud, cuyo objetivo es identificar previamente qué obras sociales están en condiciones de recibir afiliados que queden sin cobertura por la baja o liquidación de sus prestadores originales.

El cambio apunta a resolver uno de los principales problemas históricos del sistema: la reubicación de afiliados cuando una obra social entra en crisis financiera, un proceso que suele generar demoras administrativas y riesgos de interrupción en tratamientos médicos.

Continuidad médica y mayor previsibilidad

Según explicó la normativa, el nuevo registro permitirá anticipar escenarios críticos y garantizar que los pequeños contribuyentes mantengan la atención sanitaria sin interrupciones.

El esquema busca tres objetivos centrales:

* asegurar la continuidad de tratamientos médicos,

* otorgar previsibilidad al sistema,

* y mejorar el control sobre las entidades receptoras.

Solo podrán integrarse al listado aquellas obras sociales que:

* estén activas dentro del Sistema Nacional del Seguro de Salud,

* ya operen con monotributistas,

* y no se encuentren bajo procesos de crisis o intervención financiera.

Además, la SSS desarrollará herramientas digitales para que el registro sea dinámico y consultable, facilitando el traspaso de afiliados cuando sea necesario.

El trasfondo: costos médicos en fuerte aumento

La medida surge en un contexto de creciente tensión financiera dentro del sistema de salud. Informes presentados al Ministerio de Salud advierten que el costo del Programa Médico Obligatorio (PMO) supera actualmente los $100.000 mensuales por adulto, mientras que el aporte promedio de un monotributista ronda los $22.000.

Esta brecha económica genera un desfasaje estructural que pone en riesgo la sustentabilidad del sistema solidario de obras sociales y amenaza la continuidad de cobertura para miles de trabajadores independientes.

Dirigentes del sector señalaron que, sin medidas correctivas, muchos afiliados podrían terminar dependiendo exclusivamente del sistema público de salud.

Más opciones, pero con controles más estrictos

Actualmente existen 44 obras sociales habilitadas para recibir monotributistas dentro del padrón oficial, tras recientes incorporaciones al sistema. Los contribuyentes pueden elegir libremente entre ellas, siempre que la entidad brinde cobertura en su región.

El nuevo esquema también refuerza el proceso iniciado en los últimos años para ordenar el sistema, eliminar intermediaciones y asegurar que las entidades tengan solvencia financiera antes de aceptar afiliados.

Qué cambia para los monotributistas

En términos prácticos, la nueva regulación no modifica el aporte mensual ni la afiliación actual, pero introduce un mecanismo preventivo que busca evitar situaciones de desprotección sanitaria.

Si una obra social deja de operar, los afiliados podrán ser derivados rápidamente a entidades previamente verificadas por el organismo regulador, reduciendo tiempos administrativos y riesgos médicos.

La medida representa un intento oficial de estabilizar un sistema tensionado por la inflación sanitaria y el atraso relativo de los aportes del régimen simplificado.