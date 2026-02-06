La cadena cárnica celebra el acuerdo con EEUU y va por más exportaciones en 2026

La reciente firma del acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos, que amplía de manera significativa la cuota de exportación de carne vacuna con arancel preferencial, fue recibida con conformidad y expectativas positivas por los principales referentes de la cadena de ganados y carnes.

Desde el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC) calificaron el entendimiento como una “mejora significativa” en el acceso al mercado estadounidense y felicitaron al Gobierno nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, y a los equipos técnicos del Ministerio de Economía y de la Cancillería, por el resultado alcanzado tras dos años de negociaciones.

Más volumen y mejores condiciones de acceso

Históricamente, Argentina contaba con una cuota de 20.000 toneladas de carne bovina libres de aranceles para ingresar a Estados Unidos. Con el nuevo acuerdo, ese contingente se amplía en 80.000 toneladas adicionales durante 2026, lo que eleva el total a 100.000 toneladas con condiciones arancelarias preferenciales.

Según datos de la Dirección General de Aduanas, en 2025 se exportaron a Estados Unidos cerca de 45.000 toneladas de carne bovina enfriada y congelada, por un valor aproximado de USD 345 millones. Ese volumen superó ampliamente la cuota histórica, por lo que desde el Consorcio ABC destacaron que la ampliación del contingente llega en un momento clave para la industria frigorífica.

“El nuevo cupo es una muy buena noticia para una industria que atraviesa un contexto sumamente difícil, marcado por la reducción de la oferta ganadera, consecuencia de décadas de políticas adversas”, señalaron desde la entidad exportadora.

Impacto productivo y en divisas

El Consorcio ABC anticipó que, gracias al acuerdo, las empresas frigoríficas incrementarán la actividad industrial para cumplir con el total de las 100.000 toneladas asignadas. De concretarse ese volumen, el sector estima que se podrían generar ingresos por más de USD 700 millones en 2026, fortaleciendo el ingreso de divisas y el empleo industrial asociado.

Además, la entidad reafirmó su compromiso de seguir trabajando junto al Estado nacional en una agenda común orientada a la apertura sanitaria y la mejora del acceso comercial a los mercados internacionales.

La visión del IPCVA: integración y competitividad

Desde el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) también celebraron el anuncio. Su presidente, Georges Breitschmitt, afirmó que el acuerdo fue recibido “con mucha alegría”, en particular por el incremento de la cuota hacia un mercado estratégico como Estados Unidos.

“El acuerdo genera una mejor competencia entre mercados, nos desafía a integrarnos cada vez más como cadena y ratifica que debemos trabajar para aumentar la productividad y responder a la creciente demanda mundial de proteína”, sostuvo.

Breitschmitt remarcó que el IPCVA viene trabajando de manera conjunta con el Gobierno nacional desde hace más de una década en ese destino, primero para lograr la reapertura del mercado en 2018 y luego mediante campañas de promoción sostenidas.

De acuerdo con el informe de exportaciones del IPCVA de diciembre de 2025, Estados Unidos fue el tercer principal destino de la carne argentina, detrás de China e Israel, con embarques superiores a 5.700 toneladas en ese mes.