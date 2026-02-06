Acuerdo comercial con EEUU: ¿cuáles son los puntos centrales y qué beneficios tiene?

El Gobierno argentino y su par de Estados Unidos sellaron un Acuerdo de Comercio e Inversiones Recíproco que propone una profunda apertura comercial, reducción de barreras y un marco estratégico para fomentar inversiones y comercio bilateral. El entendimiento, que deberá ser enviado al Congreso argentino para su ratificación, fue destacado por funcionarios por su potencial impacto en las exportaciones argentinas y la integración en cadenas globales de valor.

A partir de la información publicada y del detalle de los principales puntos del acuerdo, estos son los aspectos más importantes del pacto:

1. Apertura arancelaria para bienes exportados por Argentina: Estados Unidos acordó eliminar aranceles recíprocos para 1.675 productos argentinos, lo que generaría un potencial adicional de exportaciones por más de USD 1.000 millones, según estimaciones oficiales.

2. Ampliación histórica de cuota de carne vacuna: Uno de los capítulos más relevantes para el sector agroindustrial es la ampliación de la cuota arancelaria para la carne bovina argentina, que pasará a contar con 100.000 toneladas anuales de acceso preferencial, incluyendo 80.000 toneladas adicionales en 2026. Esto podría representar ingresos significativos para el sector cárnico argentino.

3. Reducción y reorganización arancelaria en Argentina: Por su parte, Argentina eliminará aranceles para 221 posiciones arancelarias, reducirá al 2% otros 20 bienes (principalmente autopartes) y otorgará cuotas arancelarias para vehículos, carne y otros productos agrícolas, con el objetivo de mejorar la competitividad sistémica del país.

4. Eliminación de barreras no arancelarias: El acuerdo incorpora compromisos para eliminar barreras no arancelarias, entre ellas la supresión de licencias, la eliminación de formalidades consulares y la reducción progresiva del impuesto estadístico a productos importados desde Estados Unidos.

5. Acceso a mercados agrícolas y sanitarios: Argentina se comprometió a permitir el ingreso de ganado bovino vivo y productos avícolas estadounidenses, así como a simplificar procesos de registro para carnes, lácteos y derivados, facilitando así un mayor flujo de bienes entre ambos países.

6. Cooperación en inversiones estratégicas: El pacto incluye mecanismos para fomentar inversiones en sectores considerados estratégicos, con apoyo financiero potencial del Banco de Exportaciones e Importaciones de EE. UU. (EXIM Bank) y la Corporación Financiera para el Desarrollo Internacional (DFC).

7. Comercio digital y economía del conocimiento: Se establecen disposiciones sobre comercio digital, promoviendo marcos favorables para startups, fintechs y empresas tecnológicas, además de compromisos en estándares modernos de propiedad intelectual y transferencia de datos.

8. Propiedad intelectual e innovación: Argentina se compromete a adoptar estándares internacionales más modernos en materia de propiedad intelectual, con enfoques en desburocratización, innovación y promoción de la economía del conocimiento.

9. Normas ambientales y laborales: El acuerdo promueve el respeto de normas ambientales y laborales, incluyendo compromisos para evitar importaciones de países que no respeten estándares internacionales y prácticas mercantiles ejemplares.

10. Eliminación de distorsiones comerciales: Ambos países acordaron evitar distorsiones producidas por empresas estatales o subsidios industriales que afecten el comercio bilateral, en línea con estándares de libre y transparente competencia.

Impacto esperado para la economía argentina

Los puntos acordados estratégicamente combinan apertura comercial con incentivos a la inversión y modernización productiva. El sector cárnico, tecnológico y manufacturero figuran entre los principales beneficiados, al igual que las cadenas del comercio digital y la economía del conocimiento.

Analistas estiman que la mejora de condiciones arancelarias y la eliminación de ciertas barreras favorecerían la recuperación de exportaciones y la consolidación de la Argentina como socio comercial competitivo en un mercado global cada vez más exigente.

La ratificación parlamentaria y la implementación de medidas complementarias serán clave para materializar los efectos prometidos por el nuevo pacto bilateral, que marca una nueva etapa en la inserción internacional argentina con Washington como aliado estratégico.