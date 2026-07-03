Un ranking bien picante: las empresas que dominan el negocio agroexportador en 2026

En base a los registros de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) informados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP), los compromisos de exportación de granos y subproductos suman 52,3 Mt en el primer semestre de 2026. Este volumen representa una caída del 19% respecto a las 64,5 Mt registradas en igual período de 2025. No obstante, se encuentra 17% por encima del promedio de los últimos cinco años, y se constituye como el tercer volumen más elevado en el mismo período por detrás de 2025 y 2021.

El ranking de agroexportadores del primer semestre es encabezado por Bunge, seguido por Cargill y COFCO. La firma líder registra 11,6 Mt anotadas en ventas externas (DJVE), volumen que se constituyó como el mayor registrado por una compañía en el primer semestre en al menos los últimos cinco años.

Este liderazgo se ve influenciado por la fusión entre Bunge y Viterra que termina de concretarse a nivel global a mediados de 2025 y que termina de hacer la integración operativa en Argentina en enero/febrero de 2026. Como resultado, Viterra deja de registrar ventas externas agroindustriales en Argentina hacia enero de 2026, momento a partir del cual los registros se empiezan a centralizar bajo la denominación de Bunge.

Considerando ambas razones sociales de manera conjunta, el volumen declarado en el primer semestre de 2026 alcanza 11,8 Mt, 14% menos que en igual período del año anterior (13,8 Mt). No obstante, su participación conjunta sobre el total de tonelaje declarado (22%) aumenta un punto porcentual respecto del primer semestre de 2025.

El complejo maíz concentra el mayor volumen de toneladas registradas durante el primer semestre con 23 Mt, seguido por el complejo soja con 13,7 Mt y el complejo trigo con 9,4 Mt. Más atrás se ubicaron el complejo girasol con 3,3 Mt; el complejo de cebada con 2,2 Mt; y el complejo sorgo con 0,6 Mt. Es la primera vez desde 2021 que el complejo maíz supera al complejo soja como en el volumen registrado de ventas de exportación en el primer semestre de cada año.

Complejo Maíz

Durante el primer semestre de 2026, el complejo maíz concentra el 44% del total registrado en materia de volumen de ventas al exterior, considerando los seis principales complejos agroindustriales. Las 23 Mt declaradas se ubican apenas 1% por encima de lo registrado en igual período del año anterior y constituye el segundo mayor nivel de los últimos cinco años para un primer semestre, solo por detrás del año 2021. En general, la mayor parte de las declaraciones corresponden a maíz en grano.

En cuanto al ranking de exportadores, Cargill encabeza las registraciones del complejo con 4,8 Mt, equivalentes al 21% del total. Le siguen COFCO con 3,8 Mt (17%) y ADM Agro con 3,6 Mt (16%).

Complejo soja

Con 13,7 Mt registradas durante el primer semestre, el complejo soja se ubica en el segundo lugar entre los principales complejos agroindustriales, representando el 26% del total del tonelaje declarado. En términos interanuales, este volumen implica una caída del 56% y se sitúa 30% por debajo del promedio de los últimos cinco años.

Al desagregar las declaraciones por producto, el 76% del total de toneladas corresponde a subproductos de soja, 16% a aceite de soja y 8% restante a poroto de soja.

El podio de exportadores es liderado por Bunge con 4,5 Mt (33%), seguido por Cargill con 1,8 Mt (13%) y Molinos Agro con 1,5 Mt (11%).

Trigo, cebada, sorgo y girasol

El complejo trigo alcanza un anote de 9,4 Mt en DJVE durante el primer semestre de 2026, 71% más que en igual período del año anterior. Este volumen constituye el segundo mayor total para un primer semestre en al menos los últimos cinco años y se ubica 75% por encima del promedio del último quinquenio.

Del total declarado, 96% corresponde a trigo pan y 3% a harina de trigo. Además, en 2026 se incorporaron registraciones de trigo candeal por 57.200 toneladas. En este contexto, el podio de exportadores es encabezado por Bunge (2,3 Mt), seguido por Cargill (1,6 Mt) y LDC (1,3 Mt).

El complejo girasol ocupa el cuarto lugar en tonelaje declarado durante el primer semestre de 2026. Con 3,33 Mt registradas, prácticamente iguala el total registrado durante todo el 2025 y alcanza el mayor volumen para el período analizado desde al menos 2020, con un crecimiento interanual del 82%.

En el caso de este último complejo, las declaraciones se distribuyeron de manera prácticamente equitativa entre aceite de girasol y subproductos. En cuanto a los operadores, el ranking es liderado por Bunge (1,1 Mt), seguido por AGD (0,5 Mt) y Unión Agrícola de Avellaneda (0,4 Mt).

Por su parte, el complejo de cebada se ubicó en el quinto lugar en términos de volumen declarado. Con 2,24 Mt, mostró un incremento interanual del 4% y alcanzó el segundo mayor registro para un primer semestre de los últimos cinco años.

Dentro del complejo, la cebada forrajera explicó el 67% de las toneladas registradas, seguida por la cebada cervecera (19%) y la malta (14%). Los principales exportadores fueron Bunge (0,6 Mt), Cervecería y Maltería Quilmes (0,4 Mt) y Asociación de Cooperativas Argentinas (0,3 Mt).

Finalmente, el complejo sorgo registró 0,63 Mt en durante el primer semestre, un 45% menos que el máximo alcanzado en igual período de 2025. El ranking de exportadores estuvo integrado por Unión Agrícola de Avellaneda (0,2 Mt), Asociación de Cooperativas Argentinas (0,13 Mt) y Bunge (0,1 Mt).