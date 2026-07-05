Del cierre de La Favorita al desembarco chino: el semestre que empezó a cambiar el mapa de los negocios

Si un empresario hubiera permanecido desconectado durante el primer semestre de 2026, al volver encontraría una economía distinta. No necesariamente mejor ni peor, pero sí mucho más selectiva. La primera mitad del año dejó una conclusión: ya no alcanza con producir bien, vender bien o tener una marca consolidada. Las reglas de los negocios empezaron a cambiar.

El semestre combinó inversiones, compras de empresas y nuevos negocios con cierres emblemáticos, crisis industriales y un consumo todavía debilitado. Más que un período de crecimiento o recesión uniforme, fue un semestre de redistribución del capital y de las oportunidades. También de un crecimiento del desempleo.

La imagen más representativa fue el cierre definitivo de La Favorita. El histórico edificio de Córdoba y Sarmiento bajó sus persianas y abrió un nuevo interrogante: quién podrá ocupar uno de los activos comerciales más importantes de Rosario. Según corredores inmobiliarios y empresarios del sector consultados por Ecos365, sólo operadores de gran escala podrían afrontar una reconversión de esa magnitud. Entre los interesados aparece el grupo uruguayo Parisien, propietario de la marca Indian, que continúa expandiéndose en Argentina.

Más allá del edificio, el caso refleja el agotamiento de un modelo comercial que dominó durante décadas los centros urbanos y que hoy enfrenta consumidores con nuevos hábitos, plataformas globales y formas distintas de competir.

El supermercadismo también inició una etapa de reconfiguración.

La compra del supermercado Libertad por parte de La Anónima fue una de las principales operaciones del semestre y marcó el desembarco de la cadena patagónica en Rosario, reforzando una estrategia de crecimiento basada en escala, logística y poder de compra.

Carrefour, en cambio, recorrió el camino inverso. Después de varios meses de versiones sobre una posible venta de su operación argentina, decidió permanecer en el país y acelerar un plan de renovación comercial para recuperar participación de mercado.

En el plano regional, La Gallega profundizó una transformación que excede al supermercado tradicional. Además de remodelar sucursales, avanza con el Centro Comercial La Gallega en Funes, un proyecto que combinará comercio, gastronomía y servicios, reflejando la evolución del negocio hacia formatos más integrales que esperan inaugurar antes de fin de año.

Otro movimiento destacado fue la compra de Transportadora del Interior, del Grupo Coinag, por parte de la multinacional sueca Loomis, una operación de 20 millones de dólares, que confirmó el interés internacional por activos santafesinos y profundizó el proceso de concentración del negocio de transporte de caudales.

En la misma línea se ubicó la venta de locales de Micropack a capitales chinos, una muestra del creciente interés asiático por compañías argentinas.

Pero mientras algunos grupos invertían, otros intentaban sobrevivir.

SanCor solicitó su quiebra tras años de deterioro financiero y ahora hay una lista de diez interesados en comprar algún activo de la cooperativa lechera. Metalfor atraviesa una fuerte crisis en medio de un proceso de reordenamiento y denuncias penales. Bioceres vivió meses de elevada tensión societaria y financiera, y se prevé que continuará en los próximos meses en intensas negociaciones y a la espera de fallos judiciales. Empresas textiles como Laundry, XOXO y otras regionales de varios rubros -como las vinculadas a la cadena de frío- también reflejaron las dificultades de sectores que todavía no logran recuperar márgenes ni demanda y en su mayoría despidieron turnos completos.

Todos esos casos tienen un punto en común: muchas empresas dejaron de enfrentar únicamente problemas financieros para comenzar a enfrentar problemas de modelo de negocio.

La industria fue uno de los sectores donde ese cambio quedó más expuesto. Mientras las empresas vinculadas al agro, la energía, la minería, las exportaciones y algunos nichos tecnológicos encontraron nuevas oportunidades, buena parte de la industria orientada al mercado interno siguió condicionada por un consumo débil, mayores importaciones y una creciente presión por mejorar productividad y eficiencia.

La competitividad dejó de depender sólo de fabricar bien o de tener una marca consolidada. Hoy pesan cada vez más la innovación, la automatización, la logística, el acceso al financiamiento y la capacidad para adaptarse rápidamente. Pero aún así -y con la presión tributaria para los jugadores locales- se hace a muchos difícil competir con un peso caro y productos importados muy baratos.

El semestre no mostró el fin de la industria argentina. Mostró el inicio de una nueva selección empresaria en la que sobrevivir dependerá menos del tamaño de las compañías y mucho más de su capacidad para reconvertirse.

La construcción también dejó una de las grandes paradojas del semestre. Mientras la obra privada continúa lejos de recuperar el dinamismo de otros ciclos -y con varios conflictos vigentes como los de Bauen Pilay-, Rosario y Santa Fe sostuvieron uno de los mayores niveles de inversión pública de los últimos años. Hospitales, pavimentos, obras hidráulicas, el Parque España, la recuperación de la Cascada del Saladillo, el futuro Arena, el Centro Acuático y decenas de intervenciones mantuvieron en actividad a constructoras, estudios de arquitectura, ingenieros, corralones, transportistas y proveedores.

Ese impulso convivió con otra realidad: los costos siguieron aumentando. En mayo, por ejemplo, el hormigón elaborado registró una suba mensual del 10% en Rosario y varios materiales continuaron creciendo por encima de la inflación. La discusión dejó de centrarse en cuánto cuesta construir para enfocarse en quién absorbe esos incrementos cuando la obra privada permanece debilitada. Al mismo tiempo comenzaron a aparecer nuevos sistemas constructivos, viviendas industrializadas importadas desde China y componentes prefabricados que anticipan otra transformación para el sector.

China fue, precisamente, uno de los grandes protagonistas del semestre. La inauguración del concesionario BYD junto a Neostar en Rosario simbolizó el avance de una nueva generación de empresas chinas que ya no compiten sólo por precio, sino también por tecnología, financiamiento e innovación. Marcas como MG que llegaron de la mano de Giorgi y BAIC con Reuntemann ampliaron su presencia, crecieron las importaciones de maquinaria y bienes de capital y plataformas como Temu y Shein modificaron los hábitos de consumo, obligando a fabricantes, importadores y comercios a replantear el valor que aportan dentro de la cadena comercial.

El agro también profundizó su transformación. Proyectos como Santa Fe Bio en San Lorenzo, las inversiones de LDC en Timbúes y Molinos en su planta, el crecimiento de la camelina, los combustibles sustentables y la nueva etapa de la hidrovía mostraron que la principal actividad económica de la provincia ya no puede explicarse sólo por la producción de granos. La resolución judicial del caso Vicentín expone poco a poco que la inclusión de Grassi una nueva etapa para Terminal Puerto Rosario (TPR) de inversiones y crecimiento.

El sistema financiero tampoco permaneció inmóvil. Mercado Libre terminó de consolidar una transformación que los bancos ya consideran un desafío estratégico. Su principal fortaleza dejó de ser el comercio electrónico para concentrarse en Mercado Pago, créditos, inversiones, seguros y servicios financieros. La competencia dejó de ser exclusivamente entre bancos y pasó a incorporar plataformas tecnológicas capaces de administrar la relación cotidiana con millones de usuarios. Paralelamente avanzaron la tokenización de activos, los fondos inmobiliarios abiertos y nuevas alternativas de inversión digital. También se aceleró el cierre de sucursales.

La creciente morosidad también expuso a las fintech, más que a los bancos, pero todos ahora están en una etapa de refinanciación a personas y empresas.

Mirando el semestre en perspectiva, la economía argentina dejó de ofrecer una única fotografía. Algunos sectores volvieron a invertir mientras otros continuaron ajustándose. Hubo empresas que cambiaron de dueño, otras que desaparecieron y otras que nacieron alrededor de tecnologías que hasta hace pocos años parecían marginales. El capital comenzó a dirigirse hacia infraestructura, energía, bioeconomía, plataformas digitales, logística, servicios financieros, inteligencia artificial y empresas capaces de reconvertirse, mientras se alejaba de modelos rígidos, compañías excesivamente endeudadas y negocios que dependen exclusivamente de mercados cautivos.

Si hubiera que resumir el primer semestre de 2026 en una sola imagen, probablemente no sea la de una economía que crece ni la de una economía que cae. Es la de una economía que cambia de jugadores, de tecnología y de reglas.

La industria descubrió que producir ya no alcanza. La construcción encontró en la obra pública el motor que todavía no aparece en el sector privado. El comercio empezó a competir con plataformas globales. Los supermercados iniciaron un proceso de concentración y reconversión. Los bancos dejaron de mirar únicamente a otros bancos y comenzaron a observar definitivamente a las fintech. El agro aceleró su transformación incluso en la adopción de nuevas tecnologías.

Durante años las grandes historias empresarias se explicaban por las empresas que abrían o cerraban. El primer semestre de 2026 dejó otra enseñanza: lo más importante no fue solamente quién ganó o quién perdió, sino entender hacia dónde empezó a moverse el dinero.

Porque allí donde hoy se mueve el capital probablemente empiecen a construirse los negocios que marcarán la economía de los próximos años. Más que un semestre de recuperación o de crisis, los primeros seis meses de 2026 dejaron el primer borrador de un nuevo mapa empresario.

