Después de Expoagro y Agroactiva, las ventas de maquinaria agrícola pierden fuerza

El mercado argentino de maquinaria agrícola mostró una marcada desaceleración durante junio. De acuerdo con el informe elaborado por la División de Maquinaria Agrícola de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), se patentaron 480 unidades entre cosechadoras, tractores y pulverizadoras, lo que representa una caída del 32,4% respecto de mayo y un retroceso del 5,1% en comparación con junio de 2025.

El informe también señala que el primer semestre cerró con 3.303 unidades patentadas, un 1,9% menos que en igual período del año pasado.

Junio puso un freno al impulso del mercado

Luego del fuerte movimiento comercial que generaron eventos como Expoagro y AgroActiva, el sexto mes del año reflejó una corrección en los tres principales segmentos del mercado. La baja fue generalizada y dejó nuevamente al acumulado del año por debajo de los registros de 2025.

Desde ACARA advierten que el nivel de actividad continúa dependiendo de factores como las condiciones de financiamiento, la disponibilidad de equipos, la concreción efectiva de operaciones y el impacto puntual de las grandes ferias comerciales.

Cosechadoras: lideran la recuperación, pero pierden impulso

Durante junio se patentaron 43 cosechadoras, un 50% menos que en mayo y un 21,8% por debajo del mismo mes del año anterior.

Sin embargo, este segmento continúa siendo el de mejor desempeño en el acumulado anual, con 463 unidades patentadas, un crecimiento del 8,7% respecto del primer semestre de 2025. El informe destaca que John Deere mantiene el liderazgo del mercado con el 52,3% de participación, mientras que el grupo CNH concentra el 39,1% entre las marcas Case y New Holland.

Tractores: vuelve la preocupación

Los tractores registraron 392 patentamientos en junio, lo que representa una baja del 28,5% respecto de mayo y del 3,9% frente a junio de 2025.

En el acumulado anual alcanzan las 2.544 unidades, un 2,9% menos que en igual período del año pasado.

Según ACARA, este segmento presenta además una particularidad: parte del ingreso de nuevas marcas importadas, especialmente de origen asiático, no siempre queda reflejado en las estadísticas de patentamientos debido a la falta de redes comerciales consolidadas, lo que puede distorsionar la lectura del mercado.

Pulverizadoras: mejoran, pero siguen rezagadas

El segmento de pulverizadoras contabilizó 45 unidades patentadas durante junio, una caída del 40,8% respecto del mes anterior, aunque con un crecimiento interanual del 4,7%.

Pese a esa mejora puntual, el acumulado del año continúa mostrando una baja del 7,8%, con 296 unidades registradas. El liderazgo del mercado corresponde a Caimán, seguido por Metalfor y PLA, en un escenario caracterizado por una fuerte competencia entre fabricantes nacionales e internacionales.

Un mercado que aún busca estabilidad

El informe concluye que junio interrumpió las expectativas de una recuperación sostenida. El fuerte desempeño observado durante abril y mayo no alcanzó para consolidar una tendencia de crecimiento y el mercado continúa mostrando una elevada sensibilidad frente a las condiciones comerciales.

De cara al segundo semestre, el principal desafío será transformar las oportunidades de negocio en operaciones efectivas, sostener un flujo de demanda más regular y reducir la dependencia de los picos de actividad generados por las grandes exposiciones del sector. Mientras tanto, las cosechadoras continúan siendo el segmento con mejor desempeño relativo, en contraste con tractores y pulverizadoras, que todavía no logran recuperar el terreno perdido.