Diez bancos internacionales renovaron el financiamiento REPO del BCRA: los objetivos

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció la renovación total de sus operaciones de pase pasivo (REPO) con bancos internacionales por un monto de US$ 6.000 millones, una operación que permitirá extender los vencimientos hasta septiembre de 2028 y refinanciar la totalidad de los compromisos previstos para 2026 y 2027.

La entidad informó que canceló los acuerdos REPO vigentes y concretó una nueva operación por el mismo monto con diez bancos internacionales de primera línea, mejorando así el cronograma de vencimientos de su deuda financiera.

Mayor liquidez y menor costo financiero

Según explicó el organismo, la operación fortalece la posición de liquidez en moneda extranjera y mejora la previsibilidad del flujo de divisas, dos factores que, de acuerdo con el Banco Central, favorecen un funcionamiento más ordenado del mercado cambiario.

Además del alargamiento de los plazos, el nuevo acuerdo permitió reducir nuevamente el costo del financiamiento e incorporar un mayor número de entidades financieras internacionales respecto de las operaciones anteriores.

Alta demanda en la licitación

El BCRA destacó que durante la subasta realizada el 30 de junio recibió ofertas por US$ 8.250 millones, un monto ampliamente superior a los US$ 6.000 millones finalmente adjudicados.

Para la autoridad monetaria, ese nivel de demanda refleja la confianza de los bancos internacionales en el proceso de ordenamiento macroeconómico y en el fortalecimiento del balance del Banco Central.

Cómo se estructuró la operación

Al igual que en la transacción anterior, el REPO se instrumentó utilizando títulos BONAR que integran la cartera del Banco Central como garantía.

En cuanto al costo financiero, el organismo informó que abonará una tasa variable equivalente a la SOFR en dólares más un spread de 4% anual.

Desde la entidad señalaron que continuarán implementando medidas orientadas a fortalecer el balance del Banco Central, sostener el equilibrio macroeconómico y consolidar un escenario de mayor previsibilidad financiera.