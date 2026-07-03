Día Libre de Bolsas de Plástico: cómo una campaña ambiental terminó creando el negocio global de los bioplásticos

Cada 3 de julio, el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico vuelve a poner en agenda un objeto que parecía intocable. La fecha nació como campaña ambiental, pero hoy cuenta otra historia: la de un negocio global en plena mutación.

La bolsa camiseta fue durante décadas el símbolo perfecto de la conveniencia. Liviana, barata, ubicua. Se usa unos minutos y puede tardar más de 500 años en degradarse. Cada persona consume en promedio unas 230 bolsas por año, según estimaciones internacionales.

Ese desequilibrio entre uso y permanencia disparó una ola regulatoria pocas veces vista. Decenas de países aplicaron prohibiciones, impuestos o acuerdos voluntarios para sacar de circulación los plásticos de un solo uso.

Argentina no quedó afuera. La provincia de Buenos Aires prohibió las bolsas de polietileno en supermercados con la ley 13.868, y la Capital Federal hizo lo propio: según el gobierno porteño, la medida evita unas 580 millones de bolsas por año.

Hasta acá, la historia conocida. Lo interesante empieza cuando miramos del otro lado del mostrador: cada prohibición creó, casi sin querer, un mercado nuevo.

El sector de bioplásticos —materiales fabricados a partir de almidón de maíz, caña de azúcar o celulosa— fue valuado en unos US$ 9.500 millones en 2025, y la consultora Fortune Business Insights lo proyecta en US$ 12.300 millones para este año.

La curva recién empieza: la misma firma estima que podría rozar los US$ 94.900 millones hacia 2034, con un crecimiento anual cercano al 29%. Pocas industrias muestran hoy una pendiente semejante.

Europa concentra casi la mitad de ese mercado, empujada por regulaciones cada vez más exigentes. La materia prima, paradójicamente, abunda de este lado del Atlántico.

Ahí aparece la oportunidad que nos toca de cerca. El almidón de maíz es una de las bases más usadas para producir bolsas compostables, films y envases biodegradables. Y Argentina es uno de los principales exportadores de maíz del mundo.

El polo agroindustrial del Gran Rosario, que ya transforma granos en aceites, harinas y biocombustibles, tiene la escala, la logística portuaria y el conocimiento técnico para sumar un eslabón más: la química verde del packaging.

No sería un salto al vacío. La agroindustria ya es la principal generadora de divisas del país, aunque convive con capacidad ociosa. Convertir maíz en bioplástico sería una forma concreta de agregar valor en origen.

Algo de eso ya se vio en la región: hay empresas rosarinas de envases que cambiaron su modelo de negocios para atravesar las crisis. La sustentabilidad, bien entendida, podría ser la próxima reconversión.

El consumidor también movió el tablero. La demanda de packaging sustentable dejó de ser un nicho para volverse condición de acceso a góndolas y, sobre todo, a mercados de exportación con normas ambientales estrictas.

Los grandes fondos de inversión leyeron la señal hace rato. "El riesgo climático es riesgo de inversión", escribió Larry Fink, el número uno de BlackRock, en su recordada carta a los CEO. El capital fluye hacia donde la regulación aprieta.

Claro que no todo es lineal. Los bioplásticos todavía cuestan más que el polietileno tradicional, y el compostaje industrial, necesario para que muchos de estos materiales se degraden bien, es escaso en Argentina.

También hay debates abiertos: las bolsas reutilizables de algodón deben usarse decenas de veces para compensar su huella. La solución no pasaría por un material mágico, sino por repensar el sistema completo.

Ese enfoque tiene nombre: economía circular. Un concepto que ya se discute incluso en clave de justicia social y que abre negocios en toda la cadena: recolección, reciclado, diseño de envases, certificaciones y trazabilidad.

Cada nueva regulación ambiental, además, redistribuye mercados enteros: quienes se anticipan capturan la demanda que otros dejan vacante. Es una dinámica que las pymes de la región conocen bien.

La agenda no se detiene. En Naciones Unidas se negocia un tratado global contra la contaminación plástica que, de firmarse, volvería a barajar y dar de nuevo en el packaging mundial.

Cada 3 de julio, mientras tanto, la bolsa camiseta pierde un poco más de terreno. Ya no como símbolo ambiental: como negocio en retirada.