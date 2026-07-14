La soja levantó cabeza y ya mueve la caja del país: los números que celebra el Gobierno

La soja volvió a dar una señal positiva para el agro argentino. La campaña 2024/25 alcanzó una producción de 49,9 millones de toneladas, un volumen que representa un crecimiento del 3,5% respecto del ciclo anterior y que marca el mejor desempeño de los últimos seis años.

El resultado llegó de la mano de una mayor superficie sembrada y de rindes que superaron los promedios históricos, especialmente en los planteos de soja de primera.

Más hectáreas y mejores rindes

La superficie implantada alcanzó las 17,8 millones de hectáreas, un incremento del 7,7% frente a la campaña anterior.

A esto se sumó un rendimiento promedio de 30,6 quintales por hectárea en soja de primera, mientras que la soja de segunda registró 25,1 quintales, el mejor promedio de los últimos diez años para ese segmento.

Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe siguen liderando

El mapa productivo volvió a mostrar el predominio de las provincias tradicionales.

Buenos Aires encabezó la superficie sembrada, seguida por Córdoba y Santa Fe, mientras que Santiago del Estero y Entre Ríos completaron el grupo de los principales productores nacionales.

Más producción, más exportaciones

El crecimiento de la cosecha también fortalece el perfil exportador del complejo sojero argentino.

Actualmente, los productos derivados de la soja llegan a 67 mercados internacionales, siendo China, Vietnam e India algunos de los principales destinos durante los últimos años.

Un respiro para toda la cadena

La recuperación de la producción no sólo mejora las perspectivas de los productores. También genera expectativas positivas para la industria aceitera, el transporte, la logística y el ingreso de divisas, en un contexto donde el complejo sojero continúa siendo uno de los principales motores de las exportaciones argentinas.