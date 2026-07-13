Nueva licitación del Tesoro: buscan fortalecer el financiamiento en moneda local y extranjera

La Secretaría de Finanzas anunció un nuevo llamado a licitación de instrumentos del Tesoro Nacional denominados en pesos y en dólares estadounidenses, con el objetivo de obtener financiamiento en el mercado local y administrar el perfil de vencimientos de la deuda pública.

La convocatoria incluye una combinación de instrumentos de corto y mediano plazo, entre ellos Letras Capitalizables (LECAP), Letras vinculadas al dólar (dólar linked) y otros títulos que serán colocados mediante licitación pública. La operación está dirigida a inversores institucionales y participantes del mercado financiero.

El principal objetivo de esta licitación es refinanciar compromisos de deuda que vencen en las próximas semanas, extendiendo plazos y diversificando las alternativas de inversión disponibles. De esta manera, el Ministerio de Economía busca sostener su estrategia de financiamiento en el mercado doméstico sin recurrir a emisión monetaria.

La licitación contempla instrumentos denominados en pesos, así como títulos atados a la evolución del tipo de cambio oficial, ofreciendo opciones para distintos perfiles de inversores. Las condiciones financieras definitivas, como las tasas de interés o los precios de colocación, serán determinadas durante el proceso licitatorio.

Según informó la Secretaría de Finanzas, las ofertas podrán presentarse en los tramos competitivo y no competitivo, conforme al cronograma establecido para esta convocatoria.

La política de licitaciones periódicas forma parte del esquema mediante el cual el Tesoro administra sus necesidades de financiamiento y procura mantener un adecuado manejo de la deuda pública, renovando vencimientos y ampliando el menú de instrumentos disponibles para el mercado.