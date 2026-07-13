El euro digital avanza en Europa: qué cambia, por qué genera resistencia y cuándo comienza

El proyecto del euro digital dio un paso clave en la Unión Europea luego de que el Parlamento Europeo aprobara el inicio de las negociaciones para definir el marco legal que regulará esta nueva forma de dinero emitida por el Banco Central Europeo (BCE). La iniciativa, que podría comenzar a utilizarse en 2029, busca fortalecer la autonomía financiera del bloque frente al creciente peso de los sistemas de pago y las monedas digitales impulsadas desde Estados Unidos.

Aunque el proyecto lleva varios años en desarrollo, el nuevo escenario geopolítico aceleró su tratamiento y volvió a poner sobre la mesa el debate sobre el futuro del sistema financiero europeo.

Una moneda digital, pero no una criptomoneda

A diferencia de Bitcoin o las stablecoins privadas, el euro digital será dinero emitido directamente por el Banco Central Europeo y tendrá exactamente el mismo valor que el efectivo. Su objetivo no es reemplazar los billetes y monedas, sino ofrecer una alternativa digital respaldada por la autoridad monetaria.

Los ciudadanos podrán utilizarlo mediante billeteras digitales o a través de entidades autorizadas, mientras que la distribución seguirá en manos de bancos y otros proveedores de servicios financieros.

La búsqueda de mayor independencia financiera

Uno de los principales argumentos que impulsan el proyecto es reducir la dependencia europea de infraestructuras de pago controladas por compañías extranjeras, especialmente estadounidenses.

Actualmente, una parte significativa de las operaciones con tarjetas en la eurozona depende de redes como Visa y Mastercard. Para las autoridades europeas, desarrollar un sistema propio representa una cuestión de soberanía tecnológica y financiera, especialmente en un contexto internacional marcado por mayores tensiones geopolíticas y el crecimiento de las monedas digitales privadas.

La preocupación del sector bancario

El avance del euro digital también despertó inquietud entre las entidades financieras.

Los bancos advierten que, si los usuarios pudieran mantener parte de su dinero directamente respaldado por el BCE, podrían reducirse los depósitos tradicionales, una fuente clave para otorgar créditos.

Con el objetivo de minimizar ese impacto, el proyecto contempla varias limitaciones. Entre ellas, se analiza establecer un límite máximo de euros digitales que podrá mantener cada persona, impedir que las empresas los acumulen como reserva y evitar que generen intereses, de modo que no compitan directamente con los depósitos bancarios.

Un calendario que todavía depende de la política

La aprobación parlamentaria no implica que el euro digital entre en funcionamiento de inmediato. El siguiente paso será la negociación entre las instituciones europeas para cerrar el texto definitivo de la regulación.

Si el cronograma previsto se cumple, el marco legal podría completarse antes de fin de año, iniciar una fase piloto en 2027 y llegar al público en 2029. Sin embargo, todavía quedan definiciones relevantes, como el monto máximo que cada ciudadano podrá mantener en euros digitales, uno de los puntos más sensibles de la negociación entre el BCE y el sector financiero.

Un movimiento estratégico frente al nuevo escenario global

Mientras Europa avanza con su moneda digital, otras economías también aceleran sus propios proyectos. China ya opera con el yuan digital, mientras que Estados Unidos apuesta por un modelo basado en el crecimiento de las stablecoins privadas en lugar de desarrollar una moneda digital emitida por su banco central.

En ese contexto, el euro digital se presenta como una herramienta para preservar la autonomía monetaria europea y adaptar el sistema de pagos a una economía cada vez más digitalizada, sin abandonar el uso del efectivo.