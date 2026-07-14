Inflación debajo del 2%: las empresas cambian la forma de vender y recrudece la competencia por el cliente

Durante años, la inflación condicionó prácticamente todas las decisiones comerciales. Los precios se modificaban antes de vender, las listas perdían vigencia en pocos días, las promociones duraban horas y buena parte de la gestión empresaria consistía en administrar aumentos de costos.

Si las estimaciones privadas se confirman y el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio vuelve a ubicarse por debajo del 2%, la economía argentina empezará a ingresar en un terreno que no transitaba desde hace muchos años. Y el cambio aún más importante podría no verse en las estadísticas oficiales, sino en la forma en que las empresas venden, negocian y compiten.

La urgencia por remarcar perdió protagonismo hace tiempo y reaparece una pregunta que durante mucho tiempo quedó relegada: ¿cómo vender más en lugar de simplemente vender más caro?

Ese cambio modifica casi toda la estrategia empresarial.

Las listas de precios empiezan a tener mayor vigencia. Las promociones dejan de diseñarse para liquidar stock antes de un nuevo aumento y vuelven a utilizarse para ganar participación de mercado. Las bonificaciones recuperan protagonismo y el financiamiento vuelve a convertirse en una herramienta para atraer clientes, en lugar de ser únicamente un mecanismo para licuar cuotas con inflación.

También cambia la relación con los proveedores. Durante los períodos de inflación alta, las negociaciones giraban alrededor de los porcentajes de aumento y la reposición de mercadería. Con una inflación estabilizándose en torno al 2% mensual, las conversaciones empiezan a incorporar otros factores: plazos de entrega, condiciones comerciales, descuentos por volumen, exclusividades y eficiencia logística.

Del precio al servicio

Otro cambio importante aparece en la competencia. Cuando casi todos los precios aumentan al mismo ritmo, las diferencias entre empresas tienden a diluirse. En cambio, con una inflación más baja, vuelven a pesar variables que durante años quedaron en un segundo plano: calidad de atención, velocidad de entrega, experiencia del cliente, garantía, posventa y capacidad de financiación.

En otras palabras, la competencia deja de centrarse exclusivamente en sobrevivir a la inflación y vuelve a enfocarse en conquistar clientes.

Eso obliga a muchas compañías a revisar procesos internos que habían quedado postergados. Desde inversiones en tecnología comercial hasta capacitación de vendedores, programas de fidelización y estrategias de marketing más sofisticadas.

El desafío ya no es remarcar

La desaceleración inflacionaria también trae nuevos riesgos. Las empresas que durante años lograron sostener márgenes trasladando aumentos de costos a precios ahora enfrentan un escenario mucho más exigente. Con consumidores todavía cautelosos y una mayor competencia, ya no alcanza con actualizar listas periódicamente. La rentabilidad empezó a depender otra vez de la productividad, la eficiencia operativa y la capacidad de diferenciarse.

El desafío alcanza especialmente a sectores como el comercio minorista, los materiales para la construcción, los electrodomésticos, la indumentaria y el consumo masivo, donde las promociones y el crédito vuelven a ser herramientas decisivas para impulsar las ventas.

Un cambio cultural

Quizás la transformación más profunda sea menos visible. Después de años en los que empresarios y consumidores tomaban decisiones pensando en la inflación de la semana siguiente, comienza lentamente a recuperarse algo que parecía perdido: la posibilidad de planificar.

Planificar campañas comerciales de varios meses, negociar contratos con mayor previsibilidad, lanzar promociones sin temor a que queden desactualizadas en pocos días o proyectar inversiones sin incorporar una inflación de tres dígitos como variable permanente.

La inflación todavía sigue siendo alta para los estándares internacionales y nadie asegura que el proceso esté completamente consolidado. Pero si el IPC logra mantenerse por debajo del 2% mensual durante varios meses consecutivos, el cambio más importante no será estadístico.

Será cultural.

Porque la economía empezará a dejar atrás la lógica de administrar aumentos para volver a competir por productividad, precio, servicio e innovación. Y esa transformación puede redefinir la forma de hacer negocios mucho más de lo que refleja cualquier índice de inflación.