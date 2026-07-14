Patrimonio en juego: por qué el campo seduce a las figuras del fútbol argentino

La construcción de patrimonio ya no pasa únicamente por contratos millonarios o inversiones financieras. Un número creciente de futbolistas argentinos decidió ampliar su cartera de activos con proyectos de largo plazo que incluyen desarrollos inmobiliarios, hotelería, gastronomía, vinos y, especialmente, establecimientos agropecuarios.

Durante años, la compra de tierras rurales fue una de las alternativas preferidas para preservar capital. Aunque hoy convive con otros negocios vinculados al consumo y al entretenimiento, el campo mantiene un lugar destacado dentro de las estrategias patrimoniales de varios jugadores de elite.

El atractivo de la tierra productiva

A diferencia de otras inversiones, los campos combinan la posibilidad de generar ingresos mediante la producción agrícola o ganadera con la apreciación del valor de la tierra en el largo plazo. Esa doble condición explica por qué continúan siendo una opción elegida por quienes buscan diversificar su patrimonio fuera del fútbol.

Uno de los casos más representativos es el de Paulo Dybala, quien adquirió una estancia de unas 700 hectáreas en el norte de Córdoba. El establecimiento, administrado por su entorno familiar, está destinado a actividades agrícolas y ganaderas y constituye una de sus principales inversiones fuera de la actividad deportiva.

Un portafolio cada vez más amplio

La tendencia no se limita al agro. Lionel Messi desarrolló un entramado de inversiones que abarca hotelería, desarrollos inmobiliarios, gastronomía, bebidas, indumentaria, entretenimiento y recientemente incorporó la propiedad de un club de fútbol en España.

Ángel Di María concentra buena parte de sus negocios en el desarrollo inmobiliario, mientras que Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister apostaron al mercado de bebidas funcionales. En paralelo, Lautaro Martínez, Leandro Paredes y Franco Armani eligieron la industria vitivinícola mediante proyectos vinculados a bodegas y etiquetas propias.

Activos reales para preservar patrimonio

Más allá de la diversidad de sectores, el patrón es claro: las grandes figuras del fútbol buscan transformar los ingresos obtenidos durante su carrera deportiva en activos capaces de sostener valor en el tiempo.

En ese escenario, el campo continúa ocupando un rol estratégico. Su combinación de producción, estabilidad relativa y potencial de valorización lo mantiene entre las inversiones preferidas por quienes planifican el patrimonio con una mirada de largo plazo.