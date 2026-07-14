Claves de la City: el escudo de dólares de Vaca Muerta estabiliza los puertos pero no frena la precarización comercial

La economía no se detiene a debatir si la recuperación tiene forma de "V", de serrucho o de "L". Simplemente avanza, impulsada por fuerzas que se mueven a velocidades completamente asimétricas. El verdadero pulso del poder y de los negocios en este invierno de 2026 no pasa por la vieja grieta estéril entre el sector industrial y la city financiera, sino por la capacidad de adaptación a un tablero que se rediseña por completo desde las sombras.

Los datos duros son contundentes, pero su lectura lineal suele ser engañosa. Mientras la macroeconomía celebra victorias estadísticas en las planillas de Wall Street, la microeconomía de cercanía recalcula sus costos bajo un frío implacable.

El dinero, al igual que el agua, siempre encuentra su camino.

El cerrojo al Central y la pulseada por las tasas

La noticia de un riesgo país que perfora la barrera de los 400 puntos básicos ha encendido los tableros de los bancos y las grandes empresas. Las mesas de dinero ya ensayan estrategias ante la inminencia de un financiamiento barato que parece golpear las puertas del mercado local. No obstante, las decisiones se toman con bisturí: la pax cambiaria actual y una inflación que busca perforar el 2% mensual abren un juego nuevo, donde la licuación de las viejas mañas estatales se vuelve definitiva.

El motor de este cambio estructural es la ambiciosa reforma de la Carta Orgánica del BCRA de 2026. El proyecto impulsado por el Ejecutivo busca derogar de cuajo las modificaciones aplicadas en 2012 para imponer la preservación del valor de la moneda como el único y absoluto objetivo del Banco Central. La prohibición absoluta de emitir adelantos transitorios, letras intransferibles o transferir ganancias contables al Tesoro funciona como un cepo definitivo a la emisión sin respaldo.

A esto se suma la nueva licitación del Tesoro nacional, que busca fortalecer activamente el financiamiento en moneda local y extranjera. En un escenario donde el crédito corporativo de calidad se abarata pero el financiamiento para las familias sigue por las nubes, la competencia de las empresas locales por capturar el bolsillo de un cliente cada vez más esquivo se vuelve feroz. Las compañías cambian de manera drástica su forma de vender; el marketing de la escasez le deja paso a la competencia agresiva por la liquidez diaria.

Es el fin de las ganancias contables como respirador artificial del fisco.

El súper pulmón de Vaca Muerta ante el oleaje de Ormuz

Mientras tanto, el frente externo le regala al país un escudo de divisas inédito. Las proyecciones ubican las exportaciones argentinas para el cierre del año en la cifra récord de u$s 100.000 millones, con un crecimiento acumulado del 24% en lo que va de 2026. El gran protagonista es el súper superávit comercial energético, que en el primer semestre acumuló un saldo positivo histórico de u$s 6.987 millones, un salto del 87% interanual.

La producción de la cuenca neuquina ya no es una promesa: aporta el 68% del petróleo y el 67% del gas del país. En el plano global, el restablecimiento del bloqueo naval estadounidense a los puertos de Irán disparó el crudo Brent un 9,6% en una sola jornada, cerrando en u$s 83,80 por barril. La audaz propuesta de Donald Trump de aplicar un gravamen del 20% a toda la carga que transite por el Estrecho de Ormuz añade una presión de u$s 16 por barril al crudo transportado, un sismo que sacude a los mercados globales pero que a nivel local consolida la solidez del flujo de dólares.

Este torrente de divisas por energía actúa como un ancla cambiaria formidable. Para las terminales portuarias y el complejo agroexportador de la provincia, la estabilidad cambiaria es el mejor de los mundos: disminuye la brecha, mitiga el riesgo de devaluaciones bruscas y permite estructurar esquemas de compra anticipada de insumos agrícolas dolarizados libres de riesgo de salto cambiario.

Además, facilita la importación temporal de soja de Paraguay y Brasil para sostener la molienda sin sobresaltos logísticos. En este río de dólares, los empresarios de la ciudad buscan marcar la cancha a la Nación exigiendo menos impuestos y más infraestructura, un debate que se reaviva mientras la energía sigue en emergencia y cada hogar y fábrica debe planificar un invierno con costos de suministro al rojo vivo.

La trampa de la doble velocidad industrial

Pero debajo del paraguas del súper superávit, la realidad del sector de la provincia muestra una fractura expuesta. Los números de la actividad industrial general marcan una contracción acumulada del 3,1% en los primeros cinco meses de 2026. En mayo, la caída interanual de la industria PyME fue del 7,8%, operando con una capacidad instalada promedio de apenas el 57,1%.

Frente a este desplome del mercado interno, la exención inmediata de retenciones implementada desde este mes para sectores pesados como la siderurgia, la química, la petroquímica y los plásticos funciona como un respirador artificial. Empresas de la siderurgia pesada de Villa Constitución y del polo químico del Gran Rosario desvían con urgencia su capacidad ociosa hacia el canal exportador regional, principalmente Brasil, compensando la parálisis de la construcción local.

La contracara de este alivio la sufre el polo metalmecánico de Rafaela, Armstrong, Las Parejas y Firmat. Las fábricas de maquinaria agrícola y autopartes padecen un "efecto sándwich" brutal: la caída del 9,5% en la agroindustria nacional deprime la demanda de equipos, mientras que el costo de la energía eléctrica para grandes usuarios se disparó un 79% y el gas industrial aumentó entre un 30% y un 50%.

El margen operativo de los talleres y fundiciones se evapora en las boletas de servicios.

Aun en este clima hostil, surgen movimientos empresariales sorprendentes, como el millonario desembarco del grupo metalmecánico Corven en la concesión de peajes nacionales, demostrando que los jugadores de peso de la provincia buscan diversificar ingresos regulados frente a la parálisis fabril.

Un mercado laboral precarizado y la amenaza del Rosgan

La contracción interna derrama de manera directa sobre el empleo. Un dato del mapa sociolaboral enciende las alarmas: nueve de cada diez personas que obtuvieron empleo en el último año lo hicieron en el sector informal o bajo condiciones de subocupación horaria. Este estancamiento de los salarios reales deprime el consumo de alimentos y bebidas, que registró una caída del 9,4% anual en mayo en las pymes alimenticias locales.

El retail de los centros urbanos de la provincia opera bajo una lógica de subsistencia y alta sensibilidad al precio. El financiamiento de bienes durables está frenado y las familias estiran sus presupuestos volcándose únicamente a segundas marcas o líneas de marca blanca.

Para colmo, el teléfono de Luis Caputo arde con advertencias que llegan desde el Rosgan. Los operadores del mercado ganadero advierten que el precio récord del ternero a u$s 4 y la retención de hacienda por parte de los productores dispararán los precios de la carne en el mostrador durante septiembre. La pax inflacionaria que tanto costó conseguir en el Excel oficial se enfrenta a la implacable ley de la oferta y la demanda ganadera.

El agujero de caja comunal y los hilos del poder

La reconfiguración fiscal también asesta un golpe seco a la política territorial. La prohibición nacional de incorporar las tasas municipales en las facturas de servicios públicos amenaza con provocar un agujero financiero inmediato en los municipios santafesinos. Al perder el mecanismo compulsivo de cobro que garantizaba una cobrabilidad del 99%, la recaudación de estas tasas en boletas separadas se desplomará al 55%.

Esta caída de caja paralizará obras comunales y obligará a los intendentes a presionar con fiscalizaciones directas y presenciales sobre el comercio local. Mientras tanto, en los pasillos de la Casa Gris se comenta en estricto off que la furia del gobernador con los jueces provinciales no es más que una embestida para colonizar vacantes clave y barrer de una vez por todas con el garantismo judicial.

La crisis también se filtra en los tribunales de la ciudad, donde la liberación exprés del hijo de un conocido dirigente, detenido junto a un "cajero" de apuestas virtuales ligado a la banda que sucedió al asesinado líder de la barra brava local, expone cómo el juego clandestino online se ha transformado en el principal "plan de empleo" de la recesión barrial.

En el plano global, mientras Wall Street celebra los balances del segundo trimestre de colosos como JPMorgan Chase y Bank of America, la feroz disputa por los derechos de transmisión del Mundial de Fútbol —con Disney, Netflix y YouTube peleando por la torta publicitaria más grande del deporte mundial— demuestra que la concentración del capital corporativo no se detiene ante la recesión del comercio de a pie.

La Argentina de las dos velocidades consolida su fisonomía: más dólares del subsuelo energético y del campo, pero menos industria pesada y menos empleo de calidad.

El puente entre la abundancia de la macro y el frío de la calle sigue siendo extremadamente angosto.

En este nuevo ecosistema de tasas reales positivas, desregulación y arancel cero para exportar, la supervivencia ya no se decide en el volumen de producción.

Se define en la velocidad para pivotar la estructura antes de que el mercado interno se quede definitivamente sin aire.