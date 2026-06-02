Jubilación anticipada y gestión de aportes: cómo funciona el régimen de regularización para trabajadores activos

Resumen Ejecutivo La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene vigente el esquema de regularización bajo la Ley 27.705 para trabajadores activos.

mantiene vigente el esquema de regularización bajo la para trabajadores activos. El programa permite a mujeres de entre 50 y 59 años y hombres de entre 55 y 64 años saldar deudas previsionales de manera anticipada.

y saldar deudas previsionales de manera anticipada. La medida funciona como una herramienta clave para la planificación financiera y la gestión de recursos humanos en empresas de la provincia de Santa Fe .

y la gestión de recursos humanos en empresas de la . Se detalla el procedimiento técnico para auditar la Historia Laboral en Mi ANSES y su complementariedad con el Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado.

El escenario económico actual en la región centro de Argentina exige una mirada estratégica sobre la gestión del talento y la previsión financiera. En este contexto, la planificación del retiro laboral se ha transformado en un factor decisivo tanto para profesionales independientes como para las estructuras organizacionales de diversas compañías.

La transición hacia la jubilación suele verse afectada por baches en el historial de aportes, un fenómeno común derivado de las fluctuaciones del mercado. Evaluar estas contingencias a tiempo permite mitigar riesgos financieros y asegurar una transición ordenada hacia el cese de la actividad laboral formal.

Frente a esta realidad, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementa un dispositivo previsional estratégico bajo la Ley 27.705. Esta normativa ofrece una ventana de regularización para aquellos trabajadores que, encontrándose activos, detectan un déficit en sus años de servicios obligatorios.

El programa está diseñado específicamente para un segmento demográfico activo: mujeres de entre 50 y 59 años y hombres de entre 55 y 64 años. La meta principal es permitirles cancelar su deuda previsional antes de alcanzar la edad jubilatoria formal establecida por la legislación vigente.

Concebir este mecanismo como una auditoría de pasivos personales permite anticipar soluciones antes de que la urgencia condicione las decisiones. En polos productivos de alta competitividad como Rosario, la continuidad de los registros suele fragmentarse debido a reestructuraciones pasadas.

Muchos profesionales que alternaron su carrera entre el empleo en relación de dependencia y el régimen autónomo descubren inconsistencias severas. Estas lagunas temporales, si no se subsanan con antelación, postergan indefinidamente el acceso a los beneficios del sistema integrado previsional argentino.

El procedimiento operativo se inicia mediante una auditoría digital obligatoria en la plataforma corporativa de Mi ANSES. Dentro de la sección denominada Historia Laboral, el interesado puede verificar con precisión cronológica cada uno de los períodos efectivamente registrados por sus empleadores.

Detectar de forma temprana los años faltantes es un paso crítico. La informalidad histórica o los errores administrativos en antiguas firmas comerciales suelen ser las causas principales de estos baches, los cuales requieren una estrategia de rectificación inmediata mediante la presentación de documentación de respaldo.

Una vez detectado el faltante, el protocolo exige solicitar un turno presencial en las dependencias oficiales del organismo previsional. En esta instancia, los técnicos evalúan el volumen de la deuda y determinan el costo financiero del plan de regularización aplicable a cada caso particular.

Si el trabajador cuenta con documentación física de empleos no registrados, puede iniciar un trámite paralelo de reconocimiento de servicios. Recibos de sueldo antiguos, certificaciones extendidas por empresas o contratos validados actúan como pruebas fundamentales para reconstruir su trayectoria laboral legal.

Es fundamental trazar una distinción técnica nítida entre este beneficio y otros regímenes vigentes en el país. Aquellas personas que ya cumplieron la edad legal para jubilarse deben encuadrarse bajo normativas diferentes, como la histórica Ley 24.476.

Dicha legislación alternativa permite regularizar períodos exclusivamente anteriores a septiembre de 1993, aplicando criterios de evaluación patrimonial distintos. Por ello, la ventana temporal de la Ley 27.705 representa una ventaja de planificación sustancial para quienes aún permanecen formalmente en el mercado laboral activo.

Los analistas previsionales destacan el valor del diseño preventivo de estas políticas públicas para la sostenibilidad de los ingresos. Como señala una máxima del derecho de la seguridad social a nivel nacional: "La anticipación en materia previsional es la única garantía para resguardar el valor real del esfuerzo laboral".

Un ejemplo concreto se observa en el sector industrial del Gran Rosario, donde directivos intermedios recurren a este esquema para consolidar su retiro. Al asegurar sus 30 años de aportes de manera anticipada, evitan la parálisis administrativa que suele ocurrir al cumplir la edad reglamentaria.

Adicionalmente, el marco normativo actual contempla variables de equidad aplicables a la fuerza laboral femenina. El Programa de Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado de ANSES funciona como un complemento directo para mujeres de 60 años o más que registran déficits contributivos.

Este mecanismo otorga reconocimiento computable en años de servicios basándose en la maternidad: un año por hijo biológico y dos por adopción. Adicionalmente, se asigna un año extra por hijos con discapacidad y hasta dos años si se percibió la Asignación Universal por Hijo (AUH).

La confluencia de estas herramientas legales permite a las gerencias de recursos humanos asesorar correctamente a su personal senior en fases de desvinculación programada. Comprender estos esquemas optimiza la rotación de puestos clave y fortalece los programas de responsabilidad social de las organizaciones modernas.