Recaudación, salarios y competitividad: el optimismo de Caputo con los datos oficiales

El ministro de Economía, Luis Caputo, expuso este martes en la segunda edición del Cambras Bussiness Day “Hacia la nueva dinámica de negocios”, organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios Argentino Brasileña de la República Argentina.

Durante su exposición, el titular de Economía destacó que “cuando miramos al Estimador Mensual de la Actividad Económica está en un nivel récord”. “Hace 24 meses que la tendencia ciclo es positiva, algo que no se daba desde hace 15 años”, remarcó Caputo, al tiempo que señaló que “si tenemos en cuenta de dónde venimos, vamos extremadamente bien”.

“La recaudación empieza a recuperar; la inflación de abril siguió a la baja y mayo va a ser más baja todavía; los salarios se han empezado a recuperar nuevamente; terminamos de reglamentar la Ley de Modernización Laboral, por lo que vamos a tener una mayor formalización y un mayor empleo”, explicó el Ministro.

Por estos motivos, Caputo aseguró que “la bomba económica que heredamos se desactivó con un programa económico que fue muy bien armado en sus dimensiones fiscal, monetaria, financiera y cambiaria”. “Tenemos un modelo que se basa en la inversión, la competencia y las inversiones, sustentado por un orden macroeconómico”, agregó.

Asimismo, Caputo sostuvo que “la competencia genera una situación mucho más favorable para todos los argentinos, que hoy tienen acceso a una mayor variedad de productos a mejores precios”. En este sentido, el Ministro resaltó que “las consecuencias de una economía cerrada son escasez de productos, poca inversión, bajísima productividad y precios altísimos”.

Además, Caputo recordó que el Gobierno heredó una deuda de más de 40.000 millones de dólares del Banco Central con los importadores. “Hoy hay dólares para todos los que quieren importar y no hay ninguna arbitrariedad en las importaciones. Hay dólares para todos los argentinos que quieren ahorrar. Sobran tantos dólares que el Central viene comprando a razón de 100 millones de dólares por día desde que empezó el año”, indicó.

El Ministro también aseguró que “lo mejor es lo que viene y la economía va a seguir mejorando”. “Como vamos a seguir haciendo las cosas bien, los resultados van a salir bien; veo un 2027 absolutamente diferente de lo que esperan muchos consultores”, agregó el Ministro, al tiempo que aclaró que “en función de lo que hemos vivido en el pasado todavía hay escepticismo”.

Finalmente, Caputo manifestó que “hay momentos en los que la historia cambia; no tengo ninguna duda en que lo estamos viviendo”. “Argentina va a ser el país que más va a crecer y más oportunidades va a ofrecer por los próximos 30 años, concluyó”.