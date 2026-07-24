Sony elimina los discos físicos de PlayStation: el impacto del nuevo modelo digital en el mercado de segunda mano

Resumen Ejecutivo Sony Interactive Entertainment eliminará los discos físicos en PlayStation para 2028, adoptando un esquema de distribución exclusivamente digital.

eliminará los discos físicos en para 2028, adoptando un esquema de distribución exclusivamente digital. La medida busca maximizar los márgenes de ganancia de la multinacional al reducir costos logísticos y de fabricación de unidades físicas.

de la multinacional al reducir costos logísticos y de fabricación de unidades físicas. El giro estratégico pone en riesgo un mercado global de reventa de videojuegos valuado en 7.000 millones de dólares.

de videojuegos valuado en 7.000 millones de dólares. El modelo de ecosistema cerrado altera los derechos de propiedad del consumidor y reconfigura el comercio minorista tradicional.

En la constante transformación de la economía digital, la convergencia entre hardware y software vuelve a redefinir los modelos de negocios globales. La reciente decisión de Sony Interactive Entertainment de erradicar los discos físicos para 2028 marca una inflexión determinante. El fin del soporte tangible para consolas trastoca una dinámica comercial histórica de la industria del entretenimiento interactivo.

El impacto de esta transformación tecnológica rebota de manera inmediata en los ecosistemas comerciales locales, donde las casas de computación y los comercios especializados en galerías de Rosario sustentan parte de su facturación en la comercialización de títulos físicos y el recambio de productos usados. La digitalización total amenaza con alterar drásticamente este canal de distribución tradicional.

Desde la perspectiva corporativa, la estrategia de la compañía japonesa responde a un claro imperativo financiero. Al migrar hacia licencias digitales comercializadas en la PlayStation Store, la firma elimina los costos de fabricación, embalaje y logística internacional. Además, este movimiento le otorga un monopolio efectivo sobre la fijación de precios y los calendarios de descuentos dentro de su plataforma.

Resulta paradójico repasar el historial estratégico de la firma multinacional. En la feria E3 de 2013, la empresa construyó su ventaja competitiva mofándose abiertamente de los esquemas restrictivos planteados por su rival Microsoft. En aquel momento, la libertad de prestar, revender o conservar indefinidamente una copia física fue la piedra angular de su estrategia publicitaria para posicionarse en el mercado.

Hoy la realidad corporativa prioriza el control del canal de distribución por encima del concepto tradicional de propiedad. Las versiones físicas que salgan al mercado a partir de 2028 incorporarán únicamente un código de descarga. De esta manera, el usuario ya no adquiere un bien duradero, sino un derecho de uso revocable y supeditado a los acuerdos de licencia del desarrollador.

La reconfiguración del modelo repercute de forma directa sobre el mercado secundario global, una cadena de valor valorada en unos 7.000 millones de dólares. Los videojuegos usados han funcionado históricamente como un activo de intercambio y financiamiento para los propios jugadores, reduciendo el costo de entrada a nuevos lanzamientos y alimentando la circulación constante de stock en las tiendas minoristas.

Analistas del sector destacan la diferencia fundamental entre el ecosistema informático abierto y el entorno cerrado de las videoconsolas. Mientras que en computadoras personales coexisten diversas tiendas virtuales como Steam o Epic Games Store que compiten por el usuario, las consolas operan como monopolios de distribución donde el fabricante controla la totalidad de las transacciones sin margen para la competencia.

Frente a esta coyuntura, analistas de mercado señalan la rigidez de esta transición forzada. Kazunori Ito, director de investigación de renta variable en Morningstar, advirtió que “existe una diferencia importante entre que los jugadores acepten ese cambio porque le ven valor, y que se les imponga de facto al eliminarles la alternativa”. Esta imposición acelera el fin de la intermediación comercial minorista.

Grandes editoras como Take-Two Interactive y su sello Rockstar Games ya han comenzado a alinear sus cronogramas de producción con este nuevo paradigma. Los estados contables del sector muestran que los ingresos por ventas digitales superan holgadamente a las ventas físicas. Esto acelera la decisión directiva de desactivar la infraestructura manufacturera de discos para concentrar recursos en el formato en línea.

El cierre planificado de las tiendas digitales para consolas de generaciones anteriores ejemplifica la vulnerabilidad del consumidor en el modelo exclusivamente en línea. La eliminación intempestiva de contenidos previamente adquiridos por vencimiento de licencias expone las severas limitaciones del concepto de tenencia digital. El usuario queda expuesto a la disponibilidad decidida unilateralmente por las corporaciones propietarias del entorno.

Para la red minorista regional e internacional, el fenómeno exige una reconversión urgente del modelo de negocio. La pérdida de volumen en las ventas de soporte físico obliga a reorientar la oferta hacia servicios técnicos de mantenimiento, venta de hardware, periferia especializada y suscripciones digitales. La capacidad de adaptación resulta prioritaria ante un cambio tecnológico que neutraliza el inventario físico tradicional.

El avance del canal digital reestructura la cadena de valor tecnológica y desafía a los comercios a buscar nuevas fuentes de rentabilidad. La desaparición gradual del disco físico consolida un entorno de consumo donde la inmediatez reemplaza a la posesión. La industria atraviesa así una bisagra histórica donde la eficiencia corporativa redefine irreversiblemente las pautas del mercado informático global.